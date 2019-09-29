МЧС высказалось о курении на балконах

Ранее на этой неделе стало известно, что правительство РФ одобрило ряд новых требований по обеспечению пожарной безопасности. Согласно им, запрещается использовать открытый огонь на балконах и лоджиях квартир, в жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц. Таким образом, граждане не вправе жарить шашлыки на балконах, зажигать свечи и даже курить, отмечали эксперты. За нарушение предусмотрен штраф для физических лиц до пяти тысяч рублей.