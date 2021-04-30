В Приморье женщина лишилась жизни из-за врачебной ошибки

Хирург находился на суточном дежурстве и провел поверхностный осмотр потерпевшей. При наличии явных отклонений анализов крови, указывающих на тяжелое состояние и внутреннее кровотечение, он не предпринял мер для лечения женщины, не вызвал врачей клинических профилей, а выписал потерпевшую домой. В эту же ночь потерпевшая скончалась.