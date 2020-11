Выяснились вопиющие факты, которые скрывали собственники сгоревшего ТЦ "Максим"

Чем больше документов ложится в дело, тем больше вопросов как к владельцам здания, так и к тем, кто его разрешил эксплуатировать

Чем больше документов ложится в дело, тем больше вопросов как к владельцам здания, так и к тем, кто его разрешил эксплуатировать Десятки нарушений пожарной безопасности со стороны собственников ООО «Румас-Трейдинг», выявленные прокуратурой Первореченского района г. Владивостока, в свое время не привели к приостановке работы торгового центра «Максим». Теперь расследование резонансного пожара во Владивостоке находится на контроле Генеральной прокуратуры. А в деле, которое ведет отдел дознания пожарного надзора, появились свидетельства того, что собственники намеренно скрыли от прокурорских работников помещения центра, дав подчиненным задание затеять некую реконструкцию, которую сегодня невозможно документально подтвердить. Предварительная причина пожара уже определена. Это короткое замыкание, но пока это предполагаемая версия. На данный момент ведется сбор доказательств, процесс этот не быстрый и, возможно, продлится еще месяц. Пока бизнесмены думают, как жить и работать дальше, и гадают, выплатит ли им компания «Румас-Трейдинг» компенсацию за утраченный товар, дознаватели собирают картину «противопожарного хаоса», который фактически был на объекте с 2005 года. Чем больше документов ложится в дело, тем больше вопросов как к владельцам здания, так и к тем, кто его разрешил эксплуатировать. «Саможар» свое дело сделал Напомним, что первая информация о зафиксированных нарушениях появилась буквально через два дня после пожара, 23 сентября. Кафе «Саможар», в котором посетители жарили шашлыки на мангалах с углем, ни разу не проверяли на пожарную безопасность за все два года работы. Об этом пострадавшим от пожара арендаторам сообщил Тимофей РУБАЙЛО, начальник отдела организации надзорных и профилактических мероприятий управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Приморскому краю. Однако сегодня в деле выявились новые интересные подробности. Оказалось, что торговый центр «Максим», по законодательству, не подлежал приёмке органами государственного пожарного надзора, так как соответствующие полномочия от пожарного надзора убрали еще на этапе строительства этого объекта. В расследовании дела о пожаре, которым занимается пожарное дознание, фигурирует информация, что сам объект вводился в эксплуатацию поэтапно. Первый этап, в 2003 году. Но, когда у МЧС еще были полномочия, ведомство фиксировало в актах, что на объекте не выполнялись требования пожарной безопасности. В контрольно-наблюдательном деле есть акт, в котором отражено, что объект эксплуатируется без разрешения. Также известно, что еще в 2005 году пожарный надзор отправлял административный материал в суд, чтобы приостановить деятельность этого предприятия. Но никто не знает, каким было решение суда в 2005 году. И был ли суд. Но, в целом, за время работы этого центра было 16 внеплановых проверок на противопожарную безопасность. В 2018 г. было проведено две проверки, которые вызвали резонанс у предпринимателей: по их мнению, проверяющие закрыли глаза на нарушения, которые привели к пожару и потере имущества арендаторами. «Зимняя Вишня» аукнулась Как оказалось, эти проверки были инициированы прокуратурой после трагических событий в «Зимней Вишне». Команду выйти на тотальные проверки торговых центров дала Генеральная прокуратура, а выполнять ее указания в «Максим» вышли сотрудники Первореченской прокуратуры г. Владивостока. «Сотрудники МЧС в данную проверку были привлечены в качестве специалистов. При проверке 30 марта четвертый и пятый этажи были закрыты на реконструкцию. По предварительной информации, в рапорте сотрудника прокуратуры зафиксировано, что представитель собственника сказал, что там идет реконструкция и капитальный ремонт. Однако в деле о проверке по факту пожара есть объяснение одного из сотрудников торгового центра, который заявил, что перед проверкой была команда собственника закрыть это помещение на реконструкцию. Была она или нет, никто не знает. По факту, инспектор и осуществляющий проверку представитель прокуратуры увидели, что идет некая стройка. Они увидели пустое помещение, в котором идут строительные работы, или изображаются строительные работы. Повторная проверка была контролем исполнения предписаний. Первая проверка выявила 48 нарушений, июньская - 8 нарушений. Нужно заметить, что проверка пожарного надзора идет 20 дней, проверка прокуратуры, ввиду ограниченных сроков, как правило, проходит в более короткие сроки. По результатам проведённых прокуратурой проверок, к административной ответственности привлекалось как юридическое лицо – ООО «Румас Трейдинг», но штраф, в соответствии с законодательством, небольшой - 75 тысяч рублей, так и должностные лица, которые были оштрафованы на 6 тысяч рублей», - рассказывают в МЧС. Нужно ли было закрывать торговый центр для устранения всех нарушений? Ответа нет даже у экспертов. Но они отмечают, что в ходе проверки выявилось отсутствие систем пожарной автоматики, закрытые эвакуационные выходы и многое другое. При этом не совсем понятна ситуация с противопожарными стенами. 23 сентября представитель службы пожаротушения в ходе встречи с предпринимателями заявил об отсутствии противопожарных стен в здании. Но как выяснилось, что нет нормы закона, которая обязывает их возводить. Возможно, что таким образом сотрудник МЧС, на встрече с предпринимателями акцентируя внимание погорельцев на стенах, пытался объяснить причину столь масштабного распространения огня. Но главное, что нет ответа на основной вопрос. Должна ли была стройка проходить при реконструкции согласование уполномоченного органа? В инспекции регионального строительного надзора официально заявили, что собственник никакой реконструкции не заявлял. По словам руководителя инспекции регионального строительного надзора Вячеслава Рябова, предприниматель обязан еще на стадии разаработки проекта послать в инспекцию уведомление, чтобы их орган имел точную информацию об объеме реконструкции. Однако представители «Румас-Трейдинг» ни разу не уведоляли их инспекцию о предстоящей реконструкции их объекта. После пожара в инспекции, как и в МЧС, пытаются выяснить, каким образом ввели в эксплуатацию все очереди объекта, и как владельцам удалось работать 15 лет без приемки надлежащим образом. Ответ на этот вопрос должен дать оригинал или заверенная копия акта ввода в эксплуатацию, тогда точно будет ясно, что за чудеса юридической грамотности проявило руководство «Румас-Трейдинг», чтобы добиться права ввести здание в эксплуатацию. Но это больше информация для надзорных или силовых структур, которые могут внимательно рассмотреть, есть ли коррупция в действиях должностных лиц. Арендаторы на распутье Но для арендаторов, наверное, основной вопрос - как страховая компания отреагирует на заключение пожарного надзора? Пока все идет к тому, что причиной пожара будет названа электротехническая причина на кровле здания, на которой размещалось кафе. Есть также информация, что после прокурорской проверки было заявление в суд на приостановление деятельности. Однако потом прокуратура отозвала свое заявление, причины такой лояльности прокуратуры также не совсем очевидны. То ли была третья проверка, в ходе которой проверяющие убедились, что в закрытом на реконструкцию помещении все хорошо, то ли нашлись другие веские аргументы. Как ни странно, пока ни страховая компания, ни владелец здания не предоставили комментарий по договору страхования. Известно, что собственник «Максима» оформил страховку у компании «Согаз» по полной программе, предусмотрев ответственность перед арендаторами. Но среди пострадавших предпринимателей растут скептические настроения относительно возможной компенсации ущерба. Эксперты считают, что в случае с «Максимом» есть целый спектр оснований для отказа. Если собственник ТЦ имел пожарные предписания, но не выполнил их все, деньги по страховке он не получит. Если пожар начался спонтанно, а тем более по вине одного из незастрахованных арендаторов, компенсации от страховой также не будет. Не стоит забывать и о лимитах, предусмотренных полисом страхования ответственности арендодателя. На всех пострадавших денег может не хватить. Ко всему прочему, владельцам магазинов в торговом центре придется доказать размер понесенного ущерба. С учетом «серых» схем ввоза товара и примитивного бухгалтерского учета это может оказаться не так просто. «Сегодня МЧС выдает пострадавшим предпринимателям справку о пожаре. Она нужна, если предприниматели решат обратиться в суд или выдвинуть претензию к собственнику. В ходе проверки по факту пожара МЧС с собственником работает над сбором необходимых документов. Договор страхования уже представлен собственником торгового центра сотрудникам дознания», - утверждает представитель пожарного надзора. А вот арендаторы уже заявили, что у них нет страховок. Если «Румас-Трейдинг» не рассчитается, то многие могут обанкротиться. КСТАТИ Пресс-служба «Ингосстраха» подсчитала, во сколько может обойтись страхование товара, оборудования и гражданской ответственности перед третьими лицами. Например, застраховать имущество на 5 млн рублей и ответственность на сумму 1,5 млн рублей обойдется предпринимателю в 11 тыс. рублей в год. На фото: Почему «Максим» оказался беззащитным перед огнем, еще предстоит выяснить следствию. Фото РИА «Новости». Виталий МОРОЗОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

