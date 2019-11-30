Никогда не берите в руки чужие банковские карты

Злоумышленник молниеносно стал проверять свой баланс на соседнем банкомате. Потом, как рассказывает потерпевшая, начал обвинять ее в списании 12 тыс. рублей с его карты. «Тут же подключился второй парень, который стоял позади меня в очереди. Он яро подтверждал версию первого, утверждая, что я сняла эти деньги и требовали в два голоса немедленно их вернуть. В качестве основного аргумента они говорили мне про оставленные отпечатки пальцев на карте. В этом момент я поняла, что это развод, поскольку на момент взятия карты на мне были перчатки», — вспоминает Светлана.