Никогда не берите в руки чужие банковские карты

Мошенники придумали необычную схему для кражи денег с «пластика» Мошенники придумали новую схему обмана доверчивых держателей банковских карт. Теперь злоумышленники якобы забывают карту в банкомате, а затем ждут, пока ее вытащит следующий человек в очереди. Как только жертва дотронулась карты, она тут же попадает на крючок «подставщикам» и рискует лишиться своих денег. Спастись от этой «схемы» можно лишь одним способом — вызвать полицию. Преступники сгенерировали очередной вариант кражи средств с банковских карт россиян. Теперь они начали применять модифицированный метод автоподставщиков и игроков в наперстки, рассказал в Facebook сотрудник «РЕСО-Гарантия» Серж Гатилов. На пост в сети обратила внимание газета «Известия». Схема проста и от этого еще более действенная. Злоумышленник сначала встает в очередь к банкомату. Когда подходит его черед воспользоваться услугой, после проведения операции он якобы случайно забывает карту в картоприемнике. Следующий посетитель вынимает карту, поскольку аппарат напоминает, что через несколько секунд «проглотит» ее, а человеку нужно воспользоваться банкоматом. Спустя пару минут злоумышленник, прикинувшийся забывчивым клиентом, приходит за пропажей. Тут и начинается развод жертвы на деньги. Мошенник спешно проверяет баланс, обнаруживает якобы пропажу средств и начинает обвинять в краже вернувшего ему карту клиента. Обычно речь идет о сумме от 5 до 15 тысяч рублей. Тут же появляется свидетель, который подтверждает версию «пострадавшего» и советует тому вызвать полицию. Злоумышленник соглашается и начинает откровенно запугивать жертву, утверждая, что на карте остались отпечатки его пальцев. В итоге пострадавший клиент под прессингом двух мошенников в большинстве случаев сдается и уже сам соглашается вернуть якобы украденные деньги. В таком случае необходимо проявить спокойствие, не поддаваться на провокации и согласиться на вызов правоохранительных органов, отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» Светлана из Москвы, которая сама чуть не стала жертвой подобной преступной схемы. Она рассказала, что пришла в отделение банка снять наличные, когда тот уже был закрыт и работали лишь банкоматы. Перед женщиной в очереди стоял один человек и еще один подошел, как только она встала к банкомату. «Я тут же заметила, что в приемнике осталась карта предыдущего клиента. Крикнула ему, что тот забыл свою карточку, но того и след простыл. В итоге я аккуратно извлекла ее и стала проводить свои операции. Спустя буквально пару минут якобы забывший свою карту вернулся. И тут начался спектакль», — поясняет собеседница «Газеты.Ru». Злоумышленник молниеносно стал проверять свой баланс на соседнем банкомате. Потом, как рассказывает потерпевшая, начал обвинять ее в списании 12 тыс. рублей с его карты. «Тут же подключился второй парень, который стоял позади меня в очереди. Он яро подтверждал версию первого, утверждая, что я сняла эти деньги и требовали в два голоса немедленно их вернуть. В качестве основного аргумента они говорили мне про оставленные отпечатки пальцев на карте. В этом момент я поняла, что это развод, поскольку на момент взятия карты на мне были перчатки», — вспоминает Светлана. В итоге женщина сама первой предложила вызвать полицию и решить вопрос уже с их помощью. По ее словам, она понимала, что доказать вину в мнимой краже злоумышленники все равно не смогут, так как на банкоматах установлены камеры, а проводимые по каждой карте операции фиксируются банком. «Мнимые жертвы при моем упоминании полиции спешно ретировались», — указала она. Несмотря на то, что в этом случае потерпевшая смогла отстоять свои права, число краж с банковских карт в России заметно выросло. По данным МВД, за первые девять месяцев текущего года мошенники провернули около 103 тыс. хищений с банковских карт. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель увеличился более чем в четыре раза — до на 417%. При этом в последнее время участились случаи, когда деньги с карты похищают, заменив номер телефона, к которому «привязана» карта в банке, отметили опрошенные «Газетой.Ru» аналитики. Мошенники вновь используют максимально простую схему: на мобильный телефон поступают звонки и смс-сообщения с просьбой перезвонить. В качестве отправителей указывают Центробанк, CentroBank, Службу безопасности Банка России, Visa, MasterCard, «МИР» или службу банка, в котором обслуживается клиент. Если клиент перезванивает по указанному телефону и сообщает свои данные, мошенники могут снять деньги с карты, изготовив ее дубликат или заменив при обращении в банк номер телефона владельца карты. Затем злоумышленники переводят деньги с карты жертвы на свои счета или рассчитываются за покупки в интернете, подтвердив операции с помощью кода, полученного в смс. Для потерпевшего ситуация осложняется тем, что исчезновение денег он часто обнаруживает только через несколько дней после происшествия. Дело в том, что смс о списании средств приходят уже не на его номер телефона, а на номер мошенников. Кроме того, в течение этого года растет количество хищений средств с карт клиентов с помощью методов социальной инженерии, когда человека при звонке на мобильный телефон сначала запугивают тем, что с его карты списывают средства неизвестные люди, а затем принуждают выдать коды и пароли от карты, напомнил зампред комиссии по цифровым финансовым технологиям Торгово-промышленной палаты России ТПП Тимур Аитов. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

