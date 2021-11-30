Напавший на женщину в Приморье медведь, возможно, сбежал из неволи

Эксперты выясняют причину появления медведя-шатуна в Артёме. Как рассказал генеральный директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев, отрабатывается две версии. Первая: косолапый был болен или ранен — это основная. Есть второстепенная: мишка содержался у кого-то во дворе в клетке, но убежал.

Напомним, сегодня, 30 ноября, в полиция получила сообщение, что в Артёме по улице бегает медведь. Он напал на женщину, которую с многочисленными ранами отвезли в реанимационное отделение лечебного учреждения. На место происшествия выдвинулась бригада, в составе которой были полицейские, сотрудники вневедомственной охраны, а также группа краевого Охотнадзора по разрешению конфликтных ситуаций. Были привлечены люди со специально обученными на крупного зверя собаками. Когда медведь-шатун был обнаружен, его попытались усыпить, но он напал на инспектора-охотоведа. Для спасения жизни егеря пришлось применить огнестрельное оружие против хищника. Медведя застрелили, его труп направят на экспертизу, которая должна установить причину агрессии. Ведь в это время медведи должны находиться в берлоге, либо готовиться к зимней спячке, а не гулять по округе. — Внешний осмотр показал, что это был бурый медведь, взрослый, не менее трёх лет. Зверь вполне упитан, бескормица не могла стать причиной его бессонницы. То есть, норма упитанности у данного самца бурого медведя ниже, чем обычно необходимо для залеганию в берлогу, но достаточная, чтобы не выходить в населённые пункты, то есть он не был истощён, — уточнил Сергей Арамилев. Генеральный директор центра «Амурский тигр» добавил, что вся операция по поимке медведя-шатуна заняла не более двух часов — благодаря собакам зверя нашли быстро. Жизни егеря, подвергшегося нападению неспящего мишки, ничего не угрожает, но придётся какое-то время лечиться и пройти курс прививок от бешенства — это обычное правило при укусах животных.

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