Во Владивостоке без тепла остаются свыше 30 жилых домов

Во Владивостоке без тепла остаются свыше 30 жилых домов
Во Владивостоке без тепла остаются свыше 30 жилых домов
Сегодня, 16:48ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Оперативные бригады МУПВ «ВПЭС» устраняют повреждения на городских тепловых сетях, сообщили в пресс-службе предприятия.

Так, в районе дома № 14 по улице Тобольская произошла крупная авария на тепловых сетях. Ночью, 30 ноября, оперативная бригада выявила место порыва и выполнила вскрытие теплотрассы. На данный момент идет откачка воды, чтобы специалисты смогли приступить к сварочным работам.

— Вчера, 29 ноября, был выявлен порыв на Тобольской, 10. Его устранили и при заполнении трубы порвался новый участок в районе Тобольской, 14. Повреждение крупное, поэтому придется менять часть трубопровода. Сейчас на месте работает усиленная бригада. Задействована спецтехника: самосвал, экскаватор и машина со сварочным аппаратом, — пояснил директор ВПЭС Олег Титов.

Как ожидается, завершить ремонтно- восстановительные работы удастся к 17 часам. Стоит отметить, что с момента заполнения теплотрассы до полного восстановления теплоподачи в жилые дома необходимо до двух часов.

Кроме того, в связи с ремонтными работами временно от горячего водоснабжения и отопления ограничены следующие адреса:

— Тобольская, 10,11,12,14,25,27,29,31;

— Красного знамени, 123, 125,127,129,131, 133/1,2,3,4,135,137,116,160,160а, 162,164.

Тепловики ВПЭС устраняют аварии на тепловых сетях и по другим адресам. Всего временно ограничены в подаче тепла 36 жилых домов, горячей воды нет в 44 домах.

В случае отключения горячей воды и отопления во Владивостоке обращаться в диспетчерскую МУПВ «ВПЭС «Тепловые сети» по тел. 245-78-42 или в единую городскую диспетчерскую службу по тел 2222-333.

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
Владивостокотоплениеремонт
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