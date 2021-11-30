Во Владивостоке без тепла остаются свыше 30 жилых домов

— Вчера, 29 ноября, был выявлен порыв на Тобольской, 10. Его устранили и при заполнении трубы порвался новый участок в районе Тобольской, 14. Повреждение крупное, поэтому придется менять часть трубопровода. Сейчас на месте работает усиленная бригада. Задействована спецтехника: самосвал, экскаватор и машина со сварочным аппаратом, — пояснил директор ВПЭС Олег Титов.