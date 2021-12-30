С Филиппин в Приморье: с перспективой наказания за мошенничество

С Филиппин в Приморье: с перспективой наказания за мошенничество
С Филиппин в Приморье: с перспективой наказания за мошенничество
Сегодня, 15:47ПроисшествияФото: УМВД России по Приморскому краю
Обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере Антон Лихарев депортирован с Филиппин в Россию в сопровождении сотрудников Интерпола, сообщили в пресс-службе краевого УМВД РФ.

По версии следствия, в 2012 и 2014 годах злоумышленник участвовал в хищении квартир у лиц, ведущих асоциальный образ жизни и имеющих доги по коммунальным платежам. Фигурант предлагал людям обменять их жильё на менее дорогое, чтобы использовать разницу для погашения долгов, а затем присваивал их квартиры. В результате два приморца лишились жилья.

В отношении Антона Лихарева возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. В 2017 году Лихарев был объявлен в розыск по каналам Интерпола, так как годом ранее покинул Россию.

Было установлено, что обвиняемый находится на территории Республики Филиппины.

— Он был задержан и передан российским полицейским для доставки в Москву, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
мошенничествоПриморьекриминал
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

Главный редактор: Сычёва О.А.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: +7 914 791-46-10

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы