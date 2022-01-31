Экс-чиновника краевого правительства отправили в колонию строго режима

По версии следствия, с 2018 по 2020 год обвиняемый, будучи начальником контрольного отдела краевого департамента лицензирования и торговли, получал от представителей коммерческих организаций лично и через трёх посредников взятки в сумме от 40 000 до 200 000 рублей за положительное решение вопросов, связанных с выдачей, получением, продлением срока лицензии на розничную продажу алкогольной продукции. А также за то, что «закрывал глаза» на нарушения при обороте алкогольной продукции и не привлекал к ответственности предприятия розничной торговли.