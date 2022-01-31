В Приморье в минувшие выходные на спецстоянку поместили 22 автомобиля за нарушение водителями ПДД

В Приморье в минувшие выходные на спецстоянку поместили 22 автомобиля за нарушение водителями ПДД
В Приморье в минувшие выходные на спецстоянку поместили 22 автомобиля за нарушение водителями ПДД
Сегодня, 15:53ПроисшествияФото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Приморскому краю
Это стало результатом рейдовых мероприятий, направленных на снижение аварийности. По информации пресс-службы краевой ГИБДД, свыше полутра тысяч административных правонарушений и 23 преступления, предполагающих уголовную ответственность, предотвращены сотрудниками Госавтоинспекции края в выходные дни.

На линию вышли экипажи дорожно-патрульной службы, сотрудники Управления ГИБДД, руководители территориальных подразделений Госавтоинспекции. Основной упор массовой проверки водителей был сделан на предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей.

Наибольшее число административных правонарушений выявлено на территории Владивостока, Уссурийска и Артёма.

В Фокино и краевом центре водители задержаны по подозрению в перевозке наркотических веществ. Во Владивостоке и Артёме выявлены факты управления транспортными средствами с поддельными водительскими удостоверениями.

В ходе рейда отстранено от управления 88 автомобилистов с признаками опьянения (алкогольного и наркотического), 9 из них допустили правонарушение повторно. Виновникам грозит административный штраф в размере 30 тыс. рублей, а также лишение права управления на срок до 2 лет. Для рецидивистов предусмотрены штраф в размере до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы до 2 лет.

Сюжеты:
Приморье
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