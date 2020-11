Торговля осваивает спальные районы

Супермаркеты стремительно идут в спальные районы Владивостока. Так, в одном только 71-м микрорайоне города в настоящее время работает 3 магазина такого формата. Последний открылся в канун новогодних праздников.

Супермаркеты стремительно идут в спальные районы Владивостока. Так, в одном только 71-м микрорайоне города в настоящее время работает 3 магазина такого формата. Последний открылся в канун новогодних праздников. Несмотря на столь серьезную конкуренцию, в настоящее время в районе началось строительство еще одного супермаркета на ул. Нейбута, которое, по предварительным оценкам, закончится уже в этом году. Более того, здесь же появились большие магазины, по площади ничуть не уступающие супермаркетам, которые отличаются от последних лишь форматом. Один из таких - "Домовой" - открылся в 2006 г. на одной остановке транспорта с супермаркетом "Ратимир". По словам сотрудников "Ратимира", с момента открытия "Домового" проходимость в супермаркете резко сократилась.

