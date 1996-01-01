Торговля осваивает спальные районы

Торговля осваивает спальные районы

1 января 1996, 00:00
Рынки
Супермаркеты стремительно идут в спальные районы Владивостока. Так, в одном только 71-м микрорайоне города в настоящее время работает 3 магазина такого формата. Последний открылся в канун новогодних праздников.

Супермаркеты стремительно идут в спальные районы Владивостока. Так, в одном только 71-м микрорайоне города в настоящее время работает 3 магазина такого формата. Последний открылся в канун новогодних праздников.

Несмотря на столь серьезную конкуренцию, в настоящее время в районе началось строительство еще одного супермаркета на ул. Нейбута, которое, по предварительным оценкам, закончится уже в этом году. Более того, здесь же появились большие магазины, по площади ничуть не уступающие супермаркетам, которые отличаются от последних лишь форматом. Один из таких - "Домовой" - открылся в 2006 г. на одной остановке транспорта с супермаркетом "Ратимир". По словам сотрудников "Ратимира", с момента открытия "Домового" проходимость в супермаркете резко сократилась.

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