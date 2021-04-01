Остался у руля: Герман Зверев переизбран председателем Общественного совета при Росрыболовстве

На заседании Общественного совета (ОС) при Росрыболовстве Герман Зверев, президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников, общим решением переизбран на второй срок председателям. Как отметили на заседании члены ОС, совместная работа с профильным ведомством помогла решить ряд серьезных вопросов для отрасли.

По словам заместителя секретаря Общественной Палаты РФ Владислава Гриб, Общественный совет при Росрыболовстве зарекомендовал себя как один из самых активных общественных советов при органах государственной власти. Благодаря выстроенной работе удалось охватить своей деятельностью все регионы страны — от Калининграда до Камчатки. — Работа выстроена очень системно. В прошлом составе, например, были представители всех уголков нашей Родины — от Калининграда до Камчатки. Мы полностью готовы оказывать вам содействие при проведении совместных с Общественной палатой заседаний, а также помогать в совместной работе с другими ОС при федеральных ведомствах, — отметил Владислав Гриб. Тезис о том, что прежний состав Общественного совета смог выстроить конструктивный диалог со всеми ведомствами подтвердил и заместитель руководителя Росрыболовства Михаил Иваник. По его словам, благодаря сотрудничеству удалось решить ряд важных вопросов. — В частности, нам удалось добиться прогресса в вопросе усиления рыбоохраны, смогли увеличить финансирования и серьезного улучшения материально-технической базы рыбинспекторов, — говорит Михаил Иванник. Замсекретаря Общественной палаты Вячеслав Гриб отметил, что добиться таких результатов удалось в немалой степени благодаря председателю ОС Герману Звереву. И потом будет логичным переизбрать его на второй срок. Члены Общественного совета практически единогласно поддержали это предложение. — Безусловно, совместно с Росрыболовством бы будем планировать и выездное заседание Совета. Также у нас есть очень важная тема — совместное заседание с Общественным советом при Росприроднадзоре, посвященное нормативной базе, определяющей порядок проведения Государственной экологической экспертизы, это сегодня тревожит рыбацкое сообщество и имеет риски сбоев в работе рыбаков, — отметил Герман Зверев. В самых ближайших планах — организация совместного заседания с Общественным советом при Федеральной антимонопольной службе, с которым ранее не удавалось наладить диалог «из-за категорической позиции прежнего главы ФАС Игоря Артемьева, сообщил он. — Безусловно, важна совместная работа с ФАС по теме, связанной с потребительским рынком, с уровнем ценообразования. По мнению рыбопромышленных предприятий, колоссальная разница между отпускными ценами и розничными ценами на рыбопродукцию во многом генерируется розничной торговлей, и необходимо, чтобы ФАС копнула в этом вопросе глубже на штык лопаты, — отметил Герман Зверев. Есть важные темы для обсуждения и с Общественным советом при Росприроднадзоре, в частности, вопросы изменения процедуры экологической экспертизы. Немаловажным направлением работы нового созыва должно стать повышение открытости работы совещательного органа с учетом рекомендаций Общественной палаты РФ, считает президент ВАРПЭ. Планируется при содействии Росрыболовства организовать работу общественных приемных и ведения личных приемов членами Общественного совета. В повестке совета сохранится широкий спектр вопросов, связанных с экологией, с рыбоохраной, с рыбохозяйственной наукой, любительским и традиционным рыболовством, заверил председатель Общественного совета. «Никакой „китайской стены“ между повесткой работы ОС и запросами участников отрасли не будет. Будем принимать к рассмотрению все важные и резонансные темы. Все наши решения останутся не декларативными, а выверенными, с цифрами, с юридическими формулировками и конкретными предложениями», — заключил Герман Зверев. Напомним, общественный совет является постоянно действующим совещательно-консультативным органом общественного контроля. Цель организации — осуществление общественного контроля за деятельностью Росрыболовства, включая рассмотрение проектов разрабатываемых общественно значимых нормативных правовых актов, участие в мониторинге качества оказания государственных услуг, реализации контрольно-надзорных функций, хода проведения антикоррупционной и кадровой работы, оценке эффективности государственных закупок, рассмотрение ежегодных планов деятельности Росрыболовства и подготовка отчета об их исполнении, а также иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством.

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