Развитие деловых и культурных связей между Приморьем и Вьетнамом обсудили во Владивостоке

Развитие деловых и культурных связей между Приморьем и Вьетнамом обсудили во Владивостоке
Сегодня, 11:44РынкиФото: primorsky.ru
Планы и перспективы сотрудничества в области экономики и культуры между Приморским краем и Социалистической Республикой Вьетнам обсудили во Владивостоке зампред краевого правительства Константин Шестаков и генконсул СРВ Нгуен Хоанг Вьет.

По словам специалистов, Вьетнам и Приморье связывают прочные экономические и гуманитарные связи. В 2020 году торговый оборот между сторонами увеличился более чем на 27% по отношению к предыдущему году и достиг почти 66 миллионов долларов.

В данный момент на территории Приморья идёт подготовка к запуску трёх инвестиционных проектов, в которых участвуют вьетнамские инвесторы.

Кроме того, с начала пандемии коронавируса в 2020 году вьетнамская сторона начала поставлять в Россию гуманитарную помощь в виде средств индивидуальной защиты. Также, посольство России во Вьетнаме и вьетнамская организация «Общество вьетнамско-российской дружбы» совместно организовали сортировку, упаковку и отправку гуманитарного груза в Россию — в марте 2021 года контейнер с гуманитарным грузом пришёл на склад минздрава Приморского края для дальнейшего распределения между медицинскими учреждениями региона и военно-морским госпиталем Тихоокеанского флота.

«От имени населения и Правительства Приморского края благодарю вьетнамский народ в вашем лице за гуманитарную помощь», — поблагодарил Константин Шестаков.

Во время встречи стороны обсудили вопросы культурного сотрудничества. Главной темой обсуждения стала организация публикации в России вьетнамской литературы с переводом на русский язык — в частности, говорили о публикации романа писательницы До Бить Туи «Владыка земли». Это предложение включили в итоговый документ международной повестки третьего фестиваля «Литература Тихоокеанской России».

Приморская сторона, в свою очередь, предложила вьетнамцам помочь в поиске торговых партнёров на территории СРВ для организации прямого взаимодействия с торговыми сетями Приморья.

«Мы пока говорим о продуктах питания — фруктах и других продовольственных товарах, чем исконно славится Вьетнам. Сейчас очень удачное для этого время. Выражаем свою готовность к такому взаимодействию. Также нам интересно и экспортное направление. Готовы предложить наших традиционных экспортеров. Хотим попросить вас об ответном шаге в виде организации встречи с компаниями-импортерами или торговыми сетями Вьетнама», — отметил Константин Шестаков.

Сюжеты:
Приморский край
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