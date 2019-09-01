В России могут ввести "первосентябрьский капитал"

Половина этой суммы, примерно 10 тыс. рублей — это затраты на покупку школьной формы, спортивной одежда для уроков физкультуры и на сменную обувь. Так ответили на вопрос о структуре своих затрат на сборы ребенка в школу опрошенные жители России. Еще 2,5 тыс. рублей в среднем уходит на покупку рюкзака или портфеля. Примерно столько же (2,7 тыс.) стоят письменные принадлежности и прочая канцелярия. А также 2,4 тыс. нужно заложить на учебники и тетрадки.