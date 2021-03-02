Во Владивостоке возвели еще одну высотку

Во Владивостоке возвели еще одну высотку

Сегодня, 09:44РынкиФото: erdc.ruВ шаговой доступности от дома — все объекты социальной инфраструктуры
Резидент Свободного порта Владивосток сдал в эксплуатацию 22-этажный жилой дом.

Стоимость инвестиционного проекта, реализованного компанией «СК Навигатор» по соглашению с АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики», составила 823 млн рублей, сообщили в корпорации.

Высотка на 119 квартир расположена в центре посёлка Трудовое, который входит в состав Владивостокского городского округа. В шаговой доступности от дома — школа и два детских сада, поликлиника и все объекты социальной инфраструктуры, магазины и спортивный комплекс «Прометей» с бассейном.

«Продажа квартир — площадь варьируется от студий до двухкомнатных — подразумевает практически все виды кредитования, — отметил генеральный директор ООО „СК Навигатор“ Владимир Подложнюк. — Потенциальные собственники могут воспользоваться программой льготного кредитования учителей, большинство покупателей выбирает льготную государственную программу „Дальневосточная ипотека“ со ставкой до 2%».

Проект рассчитан на строительство двух домов, вторая многоэтажка будет построена в другой части города. На первом этапе резидент СПВ вложил 206 млн рублей и создал 29 рабочих мест, количество которых будет увеличено до 43.

«Преференции, наряду с налоговыми льготами и всесторонним сопровождением со стороны управляющей компании, позволили инвестору сдать в срок девелоперский проект», — считает заместитель директора по работе с резидентами ООО «УК ТОР «Приморье» (дочернее общество АО «КРДВ») Алексей Дунаев.

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
ВладивостокстроительствонедвижимостьжильеипотекальготыСвободный порт Владивосток
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996–2020 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес:

690014, Российская Федерация, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б» офис 606

И.о главного редактора Данилова А.В.

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел./факс: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регионы