Во Владивостоке возвели еще одну высотку

Высотка на 119 квартир расположена в центре посёлка Трудовое, который входит в состав Владивостокского городского округа. В шаговой доступности от дома — школа и два детских сада, поликлиника и все объекты социальной инфраструктуры, магазины и спортивный комплекс «Прометей» с бассейном.