Во Владивостоке возвели еще одну высотку

Стоимость инвестиционного проекта, реализованного компанией «СК Навигатор» по соглашению с АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики», составила 823 млн рублей, сообщили в корпорации.
Высотка на 119 квартир расположена в центре посёлка Трудовое, который входит в состав Владивостокского городского округа. В шаговой доступности от дома — школа и два детских сада, поликлиника и все объекты социальной инфраструктуры, магазины и спортивный комплекс «Прометей» с бассейном.
«Продажа квартир — площадь варьируется от студий до двухкомнатных — подразумевает практически все виды кредитования, — отметил генеральный директор ООО „СК Навигатор“ Владимир Подложнюк. — Потенциальные собственники могут воспользоваться программой льготного кредитования учителей, большинство покупателей выбирает льготную государственную программу „Дальневосточная ипотека“ со ставкой до 2%».
Проект рассчитан на строительство двух домов, вторая многоэтажка будет построена в другой части города. На первом этапе резидент СПВ вложил 206 млн рублей и создал 29 рабочих мест, количество которых будет увеличено до 43.
«Преференции, наряду с налоговыми льготами и всесторонним сопровождением со стороны управляющей компании, позволили инвестору сдать в срок девелоперский проект», — считает заместитель директора по работе с резидентами ООО «УК ТОР «Приморье» (дочернее общество АО «КРДВ») Алексей Дунаев.