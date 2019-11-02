Собственников жилья будут предупреждать о продаже их недвижимости по интернету

Напомним, что в связи со случаями мошенничества в сфере сделок с недвижимостью в электронном виде 13 августа 2019 года вступили в силу новые правила проведения электронных сделок только с письменного согласия собственника. Такое согласие проще всего подать через МФЦ. Как только человек собственноручно пишет, что согласен на проведение сделки с помощью электронной подписи, в ЕГРН делается специальная отметка. "Запрет на заключение электронных сделок без специальной отметки в ЕГРН, который действует сейчас, позволяет автоматически отклонить любые электронные документы на отчуждение права, даже если документы подало доверенное лицо владельца недвижимости", - говорит Чащин.