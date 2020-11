Собственников жилья будут предупреждать о продаже их недвижимости по интернету

Продать дом, квартиру или дачу за спиной собственника, что активно практиковалось благодаря попустительству властей, теперь практически невозможно

Продать дом, квартиру или дачу за спиной собственника, что активно практиковалось благодаря попустительству властей, теперь практически невозможно С 1 ноября владельцев недвижимости начнут уведомлять о поступлении документов на отчуждение права собственности, заверенных электронной подписью. Как рассказал замглавы Федеральной кадастровой палаты Павел Чащин, благодаря этому собственник сможет своевременно узнать о попытках незаконного присвоения принадлежащего ему недвижимого имущества. Уведомления будут направляться на электронные адреса, предоставленные гражданами для обратной связи при регистрации в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). В кадастровой палате особо подчеркивают, что при регистрации сделок в Росреестре владельцам недвижимости обязательно нужно оставить свой контакт для связи. Этот контакт вносится в записи ЕГРН. Можно оставить номер телефона или электронной почты, которую человек постоянно использует. Через эти каналы связи с собственником могут оперативно связываться сотрудники регистрирующих органов или кадастровые инженеры, если вдруг начнется проведение комплексных кадастровых работ. Напомним, что в связи со случаями мошенничества в сфере сделок с недвижимостью в электронном виде 13 августа 2019 года вступили в силу новые правила проведения электронных сделок только с письменного согласия собственника. Такое согласие проще всего подать через МФЦ. Как только человек собственноручно пишет, что согласен на проведение сделки с помощью электронной подписи, в ЕГРН делается специальная отметка. "Запрет на заключение электронных сделок без специальной отметки в ЕГРН, который действует сейчас, позволяет автоматически отклонить любые электронные документы на отчуждение права, даже если документы подало доверенное лицо владельца недвижимости", - говорит Чащин. Электронная подпись позволяет проводить не только сделки с жильем, но и получать различные госуслуги не выходя из дома. Например, подать налоговую декларацию, зарегистрировать автомобиль, участвовать в электронных торгах и так далее. Технически подделать электронную подпись сложно, но можно завладеть средствами, которые позволят подписать электронный документ от имени конкретного человека. Такое возможно, если сертификат электронной подписи был выдан недобросовестным удостоверяющим центром. Поэтому Федеральная кадастровая палата считает необходимым усиление контроля за деятельностью аккредитованных удостоверяющих центров и повышение их ответственности за создание и выдачу сертификатов электронной подписи. Помимо этого, разрабатываются предложения по доработке дополнительных механизмов аутентификации заявителей при получении электронных госуслуг. В частности, речь идет о биометрической идентификации граждан по лицу и голосу. Такие инструменты обеспечат дополнительную защиту от потенциальных рисков мошенничества. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter