Приморские порты теряют деньги

Дальневосточная железная дорога (ДВЖД, филиал ОАО «РЖД») в январе-августе 2019 года сократила погрузку на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до 31,25 млн тонн. Серьезнее всего с начала года провалились перевозки угля и лесных грузов – на 12,4% и 13,4% соответственно.