8 Марта во Владивостоке омрачают незаконные торговцы

8 Марта во Владивостоке омрачают незаконные торговцы

Сегодня, 17:23РынкиФото: ИК "Золотой Рог"Они мешают работе честных предпринимателей
Во Владивостоке началась предпраздничная продажа цветов. Букеты можно купить в торговых центрах, магазинах, в специализированных киосках и павильонах, а также на рынках. В городе появились точки незаконной торговли цветами, несмотря на то что флористам предоставили дополнительные места для продажи.

По словам сотрудников администрации, некоторые граждане устанавливают прилавки и автомобили с товаром прямо на пешеходных дорожках, на газонах и проезжей части в несколько рядов, преграждая проходы и проезды.

Кроме того, по словам специалистов, нелегальные торговцы составляют недобросовестную конкуренцию честному бизнесу, который платит налоги, должным образом оформляет свое право на торговлю, несет ответственность за чистоту и порядок.

Мэр Владивостока Олег Гуменюк поручил усилить меры контроля за нелегальной торговлей на городских территориях.

«Нам важно, чтобы в предпраздничные дни было обеспечено нормальное движение пешеходов, в том числе, в местах, где сосредоточена торговля. Недопустимо также, когда из-за десятков незаконных автолавок в одном месте оказывается нарушено нормальное движение автомобилей и собираются пробки», — отметил глава приморской столицы.

Во время совещания с представителями УМВД было принято решение вывести больше рейдовых групп, в которые входят сотрудники административно-территориальный управлений и полиции. В ходе рейдов нелегальных торговцев привлекут к административной ответственности.

ГИБДД будет работать в усиленном режиме — для обеспечения порядка на дорогах, предотвращения стоянки автолавок в неположенных местах, загромождения проезжей части и тротуаров. Нарушители также будут привлечены к ответственности.

Сюжеты:
ПриморьеПриморский край
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