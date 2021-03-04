У ВПОПАТ-1 во Владивостоке нет денег на ремонт муниципального транспорта

У ВПОПАТ-1 во Владивостоке нет денег на ремонт муниципального транспорта

Сегодня, 16:53РынкиФото: vlc.ruАвтобусы непригодны для дальнейшей эксплуатации
Вышедшие из строя автобусы решили продать — они сильно износились, а восстанавливать их для муниципального предприятия слишком дорого

Муниципальное автобусное предприятие Владивостока «ВПОПАТ № 1» оптимизирует автопарк. На торги выставили автобусы «Фольксваген Луидор», «МАН» и «Дэу». Всего в списке — 69 автомобилей.

Купить автобусы можно на сайте www.torgi.gov.ru. Торгами занимается МКУ «Агентство по продаже муниципальных земель и недвижимости». Перед продажей эксперты оценили стоимость автобусов для их продажи через аукцион.

После оценки экспертов руководство предприятия пришло к выводу, что данные автобусы непригодны для дальнейшего использования по целевому назначению — автомобили сильно износились, а восстанавливать их слишком дорого. Также ВПОПАТ № 1 платит транспортные налоги на свои автобусы.

Одним лотом к продаже предлагаются 46 автобусов «Луидор-22370D» (Volkswagen Crafter) 2013 года выпуска. Начальная цена — 2 миллиона 567 тысяч рублей.

Данные автобусы непригодны для дальнейшего использования по целевому назначению
Фото:vlc.ru

Автобусы «МАН» турецкого производства выставлены несколькими лотами. Цена лотов составляет от 423 тысяч до 1 миллиона 205 тысяч рублей. Автобусы 2011 года выпуска также находятся в непригодном для дальнейшей эксплуатации состоянии.

Корейский «Дэу» 2012 года идет одним лотом, начальная цена — 86 640 рублей.

«Продажа старых автобусов позволит освободить территорию предприятия для размещения других транспортных средств, которые находятся на ходу, а также организовать ремзоны и слесарный цех. Вырученные средства также пойдут на приобретение новых автобусов и запчастей», — рассказали в руководстве «ВПОПАТ № 1»

Купить автобусы могут любые физические и юридические лица.

На фоне происходившего в 19-м году обновления автопарка владивостокского МУП «ВПОПАТ № 1» предыдущая транспортная реформа стала предметом изучения следователей. Федеральная антимонопольная служба озвучила тогда детали второго «дела братьев Пушкарёвых». По данным ведомства, в 2015 году была ограничена конкуренция при покупке и ремонте городских автобусов.

Как сообщалось, крупные закупки автобусов «Ман» и «Фольксваген» для муниципального автопредприятия несколько лет назад совершались, в том числе, с целью обогащения «неустановленного лица» из городской администрации — такова фабула уголовного дела, которое возбуждено через полтора года после того, как свою оценку действиям по обновлению муниципального автопарка дал арбитражный суд.

Ранее, в 2018 году уже вставал вопрос о ремонте автобусов автопарка Владивостока. Как сообщал «Золотой Рог», администрация Владивостока имела проблемы с качественным ремонтом автобусов MAN. На обслуживание этой техники искали даже китайских инвесторов. В итоге в крае появилось несколько новых инвесторов, исчезла «головная боль» у администрации города с ремонтом автобусов. Видимо, не надолго.

Тогда же, в 2018 году, в бытность мэра Виталия Веркеенко, в буквальном смысле слова инспекция мэра на муниципальное предприятие «ВПОПАТ-1» оголила насущные проблемы. 70 автобусов MAN оказались в нерабочем состоянии. По итогам Виталий Веркеенко дал руководству ВПОПАТ-1 время на подготовку эффективного и реалистичного плана выхода предприятия из кризиса. Судя по всему, продажа с молотка оказалась единственным выходом из застарелой проблемы.

Сюжеты:
Приморский край
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