Из Владивостока можно будет улететь на один из лучших курортов Вьетнама

Группа S7 запускает регулярные полеты в Нячанг

Группа S7 запускает регулярные полеты в Нячанг 13 декабря авиакомпания S7 Airlines начнет осуществлять регулярные полеты из Владивостока в Нячанг (Вьетнам). Рейсы будут выполняться еженедельно на воздушных судах A320neo. Вылет из Владивостока предполагается в пятницу в 20:40, прилет в аэропорт «Камрань» (Cam Ranh International Airport, ближайший к Нячангу) - в 00:20 на следующий день. Обратный рейс - в субботу в 01:35, приземление во Владивостоке - в 10:25. S7 Airlines начала выполнять прямые рейсы во Вьетнам в прошлом году. «В наступающем зимнем расписании мы расширяем географию маршрутов: прямые рейсы в Нячанг теперь доступны не только пассажирам из Иркутска и Новосибирска, но и из Владивостока. Зимовка во Вьетнаме активно набирает популярность среди самостоятельных путешественников», - сказал коммерческий директор S7 Group Игорь ВЕРЕТЕННИКОВ. В настоящее время в Нячанг из Владивостока можно улететь только чартерами авиакомпаний Azur Air, Pegas Fly и Royal Flight. Досье газеты «Золотой Рог» S7 - крупнейшая частная и вторая по объему перевозок (после «Аэрофлота») авиационная группа в России, принадлежит семье главы совета директоров группы Владислава ФИЛЕВА. В настоящее время парк группы состоит из самолетов среднемагистрального (A320 и Boeing-737) и регионального (Embraer) классов. Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

