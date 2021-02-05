Уже 6 февраля во Владивосток поступят 133 цистерны бензина

«Уже с 6 февраля на Владивостокскую нефтебазу поступит дополнительно 133 цистерны топлива марок АИ-92 и АИ-95, и в ускоренном режиме автобензин будет развозиться на АЗС ННК. Таким образом, в ближайшее время сеть АЗС ННК будет полностью обеспечена всеми видами топлива. Запасы будут восполнены», — говорится в заявлении генерального директора АО «ННК — Приморнефтепродукт».