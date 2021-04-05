Тысячи литров незаконного алкоголя стоимостью более миллиона рублей изъяли в Приморье с начала года

С начала 2021 года в Приморском крае изъяли 2 432 литра незаконной алкогольной продукции на сумму 1,2 миллиона рублей. Из них 413 литров — только за прошлую неделю, сообщили в министерстве промышленности и торговли региона.

Специалисты ведомства отметили, что рейды проходят в ответ на обращения жителей, которые пожаловались на контрафакт через интернет-портал «Прямая линия 2.0». Так, например, во время проверки торгового павильона во Владивостоке по улице Гульбиновича, 29/2 специалисты обнаружили контрафакт — его убрали с прилавков и отправили на склад временного хранения до решения суда. Нарушителю грозит штраф от 100 тысяч рублей и конфискация незаконного алкоголя. Стоит отметить, что во время аналогичного рейда 16 марта из оборота изъяли более 500 литров незаконной алкогольной продукции — суд вынес решение уничтожить весь контрафактный алкоголь. В ведомстве отметили, что при выявлении случаев торговли незаконной алкогольной продукцией жители могут писать сообщения по номеру WhatsApp: 8-914-655-08-88.

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