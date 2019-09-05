Клиенты АЗС ННК получат приятный бонус

Восточный экономический форум – точка отсчета для самых амбициозных проектов, пространство, объединяющее лидеров государств, руководителей ведущих российских и зарубежных компаний, представителей власти для открытого и честного диалога. На протяжении пяти лет ВЭФ является центром притяжения всех, кто заинтересован в развитии конструктивного делового сотрудничества.