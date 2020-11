Клиенты АЗС ННК получат приятный бонус

Это связано с Восточным экономическим форумом, топливным партнером которого является Группа ННК

Это связано с Восточным экономическим форумом, топливным партнером которого является Группа ННК В рамках работы Восточного экономического форума его партнерами стали крупнейшие отечественные компании. Топливным партнером ВЭФ выбрана Группа компаний ННК, обеспечивающая высококачественными нефтепродуктами потребителей ДФО. Это вполне справедливо, учитывая, что «ННК-Приморнефтепродукт» – динамично развивающееся предприятие, непрерывно совершенствующее производственные процессы, улучшающее уровень предоставляемого сервиса. Восточный экономический форум – точка отсчета для самых амбициозных проектов, пространство, объединяющее лидеров государств, руководителей ведущих российских и зарубежных компаний, представителей власти для открытого и честного диалога. На протяжении пяти лет ВЭФ является центром притяжения всех, кто заинтересован в развитии конструктивного делового сотрудничества. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter