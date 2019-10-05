Из Владивостока можно будет улететь на один из лучших курортов Вьетнама

Вылет из Владивостока предполагается в пятницу в 20:40, прилет в аэропорт «Камрань» (Cam Ranh International Airport, ближайший к Нячангу) - в 00:20 на следующий день. Обратный рейс - в субботу в 01:35, приземление во Владивостоке - в 10:25.