Средняя стоимость вторички на Дальнем Востоке выше, чем в какой-либо другой части страны. Владивосток, столица региона, выделяется особенно высокими ценами и обходит по этому показателю многие города России. Об этом сообщают в агентстве «ЦИАН».

За прошедший год вторичная жилплощадь подорожала по всей стране, однако Дальневосточный федеральный округ (ДФО) вышел в лидеры по росту цен, в том числе из-за действия программы «Дальневосточная ипотека». По итогам 2020 квадратный метр жилья в регионе стал дороже на 22%, его цена достигла отметки в 95 000 рублей. «Играет роль восстановление объема предложения и рост ключевой ставки, который приведет к удорожанию ипотеки», — отметил глава аналитического центра «ЦИАН» Алексей Попов. Из городов ДФО на первом месте по стоимости жилья находится Владивосток, в котором за 1 м² «вторички» придется отдать порядка 141 700 рублей, что на 10% больше, чем просили год назад. Средняя площадь предлагаемого к покупке жилья — 58,5 квадратных метров. Столица Приморского края по дороговизне вторичной жилплощади оставила позади почти все города страны, за исключением Санкт-Петербурга, Сочи и Москвы, где 1 м² подобной недвижимости будет стоить 157 000, 180 200 и 257 600 рублей соответственно. Электронная версия газеты «Золотой Рог» № 13.

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