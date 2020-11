Приморцам пора брать билет в один конец

"Плоские" тарифы "Аэрофлота" свое отлетали

«Плоские» тарифы «Аэрофлота» свое отлетали Приморцы замерли в ожидании – кассы «Аэрофлота» до сих не принимают заявки на авиабилеты из Владивостока в Москву по так называемым «плоским» тарифам на следующий год. Есть версия, что чиновники затянули с обсуждением возможности частичного перехода на коммерчески обоснованный тариф для рейсов крупнейшей авиакомпании страны между столицей и городами Дальнего Востока. Но это больше похоже на оправдания. На практике же все идет к тому, что дешевых авиабилетов из Владивостока станет меньше уже с января. Ситуацию может исправить выход на дальневосточные маршруты новых перевозчиков, но после ухода с рынка авиакомпании «Трансаэро» дальнемагистральными перевозками всерьез никто не занимается. Положительный пример единичен – «ИрАэро» с 2018 года выполняет полеты на Boeing-777-200 из Москвы (аэропорт «Домодедово») на Дальний Восток, в том числе во Владивосток. При этом цены у этой авиакомпании зачастую выше, чем у «Аэрофлота», а сервис явно уступает. Лукавая конкуренция Гендиректор «Аэрофлота» Виталий САВЕЛЬЕВ в августе сообщал, что, по его мнению, компания должна постепенно уходить от «плоских» тарифов, поскольку эта программа убыточна для авиаперевозчика. «Да, «плоские» тарифы достаточно серьезным бременем ложатся на экономику «Аэрофлота». Более того, это нерыночная мера, и в правительстве, в разных министерствах, нет единства по этому поводу. Многие считают, что это должно со временем отойти, потому что должна быть конкуренция. Я с этим согласен», - говорил Савельев в интервью «Интерфаксу». Досье "Золотого Рога" С 2015 года на рейсах «Аэрофлота» из Москвы в дальневосточные города (Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Магадан) действуют так называемые «плоские» тарифы в эконом-классе. Это тарифы с фиксированной ценой, которая не зависит от даты покупки билета. Воспользоваться такими тарифами может любой пассажир, независимо от возраста и региона проживания. То есть речь не идет о привилегии для приморцев. Цена такого билета на рейсы самого «Аэрофлота» между Москвой и Владивостоком составляет 25 тыс. рублей туда и обратно, его дочерней авиакомпании «Россия» - 22 тыс. рублей. Такие тарифы в отличие от льготного тарифа не субсидируются государством - убытки от них покрываются за счет более доходных маршрутов «Аэрофлота». «Плоский» тариф «Аэрофлота» - инициатива «Аэрофлота» как коммерческой организации. Нужно было поддержать дальневосточников, обеспечить их недорогими билетами для связности с центром страны. Но этот механизм имеет свои плюсы и минусы: он нерыночный, он однозначно убыточен для «Аэрофлота». И эти убытки нарастают из года в год из-за роста цен на топливо, аэропортовых сборов, владения воздушными судами. Но самая главная его проблема - что он перекрывает возможность выхода на эти линии других авиакомпаний. Поэтому абсолютно точно этот механизм требует модернизации, и сейчас об этом идет речь. Произойдет ли это в следующем году или через какое-то время, не могу сказать, но это точно произойдет, над этим сейчас и думает основной акционер (правительство РФ)», - сказал замглавы Минтранса РФ Александр ЮРЧИК. «Сама прекрасно может принять решение» Газета «Коммерсант» на прошлой неделе написала, что в правительстве обсуждается частичный переход на коммерчески обоснованный тариф для рейсов «Аэрофлота» между Москвой и Дальним Востоком. Для открытия продажи авиабилетов по «плоскому» тарифу на следующий год, пишет издание, «Аэрофлот» каждый год «обращается в Минтранс - главный акционер авиакомпании в лице государства должен подтвердить право перевозчика продавать билеты ниже себестоимости». Обычно Минтранс одобряет перевозку по «плоскому» тарифу не позже октября, но в этом году согласование затянулось. В министерстве тут же озвучили свою версию. «В Минтрансе удивлены, что «Аэрофлот» ожидает от министерства какого-то особого разрешения на продажу билетов на Дальний Восток. «Аэрофлот» - коммерческая компания. Сама прекрасно может принять решение, что и как ей продавать. Или объяснить людям, почему она этого до сих пор не сделала», - сообщила пресс-служба Минтранса. «До конца года «Аэрофлот» получит одобрение на пролет в 2020 году только по «плоскому» тарифу. Система с частичным повышением цен за счет применения коммерческого тарифа в следующем году применяться не будет», - уточнили в ведомстве. Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег ПАНТЕЛЕЕВ считает, что группа «Аэрофлот» могла бы целесо- образно совмещать перевозки и по субсидируемым тарифам, и по плоскому тарифу, и по коммерчески оправданным ценам. От «Аэрофлота» с его премиальным сервисом следует ожидать рыночного ценообразования, а АК «Россия» могла бы полностью взять на себя решение социальных задач. Яровая все разрулит? На фоне осложнения ситуации с авиабилетами свои дивиденды пытается извлечь вице-спикер Госдумы Ирина ЯРОВАЯ, которая обратилась к вице-премьеру Максиму АКИМОВУ с просьбой о дальнейшей поддержке и расширении программы «плоских» тарифов. «Прошу вас, уважаемый Максим Алексеевич, в рамках ваших полномочий инициировать принятие решения правительством Российской Федерации о дальнейшей поддержке программы «плоских» тарифов и ее расширении, а также о дополнительном финансовом обеспечении программы предоставления субсидий на авиаперелеты по дальневосточным маршрутам», - говорится в официальном письме, направленном вице-премьеру. Г-жа Яровая отметила, что реализуемая в соответствии с поручениями президента РФ госполитика обеспечения доступности авиаперелетов по дальневосточным маршрутам в виде субсидирования авиаперевозок и применения «плоских» тарифов имеет огромное социальное значение. «Очевидно, что данные вопросы требуют не только особого внимания и дальнейшей реализации, но и расширения системы мер, обеспечивающих доступность авиаперевозок для жителей Дальнего Востока», - отмечается в письме. В 2009 году по инициативе Ирины Яровой, поддержанной президентом РФ, был субсидирован тариф на авиабилеты для молодежи и пенсионеров Дальнего Востока. В 2018 году премьер Дмитрий МЕДВЕДЕВ поддержал предложение вице-спикера ГД по круглогодичному предоставлению субсидий на авиаперелеты по всем дальневосточным маршрутам и включение многодетных родителей, проживающих на Дальнем Востоке, в число лиц, имеющих право приобретения авиабилетов по субсидированным тарифам. На фото: Красавицы в красном помашут Владивостоку ручкой? Фото автора. Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter