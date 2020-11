Приморью овощной голод не грозит

Местные фермеры рассчитывают на определенные преимущества для себя на рынке в результате ухода китайцев

Местные фермеры рассчитывают на определенные преимущества для себя на рынке в результате ухода китайцев Цены на овощную продукцию в Приморье практически не меняются в последние годы, несмотря на ежегодный удар стихии и уничтоженные в результате подтоплений посевы. Незначительный рост цены на картофель и некоторые овощи сразу после наводнения в этом году продержался недолго, и сегодня, уверяют оптовые продавцы, цена вернулась на свой сезонный многолетний уровень. Среди причин такой ценовой стабильности сельхозпроизводители в первую очередь называют перепроизводство овощей. Это, с одной стороны, позволяет крупным оптовым покупателям цену закупа у производителей держать на низком уровне, зарабатывая на разнице продаж мелким оптом либо в розницу, с другой стороны, дает возможность строить различные теневые схемы поставок, включая в них территории за пределами края, выводя на эти рынки излишки. В итоге, система со значительной долей теневых потоков таким образом уравновесилась. Выгодополучатели в ней, в первую очередь, - теневые продавцы, в проигрыше - легальные производители. Отрасль остается без китайцев В то же время, овощной рынок в Приморье в ближайшие годы ждут кардинальные перемены. Та ситуация, которая сложилась в последние пару десятков лет, очевидно, не сможет вписаться в планы развития сельского хозяйства в стране и, конкретно, овощеводства в крае. В значительной степени эта отрасль в Приморье до сих пор основывается на ручном труде, что требует большого числа рабочих. Рабочих в таком количестве в селах нет. Поэтому отрасль, скорее всего, ждет модернизация, рассчитанная на широкое использование специализированной техники. Обещают также обратить особое внимание на подготовку квалифицированных кадров для этого производства, поскольку за годы работы китайских рабочих на овощных полях отрасль практических их утратила. Планы отказа от китайских рабочих нашли горячую поддержку среди тех овощеводческих хозяйств, которые уже давно модернизировали свое производство или хотя бы частично его механизировали. Они всегда справлялись в сезон со всеми полевыми работами без привлечения китайцев. - Мы работаем только с российскими рабочими, - говорит директор ООО «Фадеевский» Александр ЛЫСЕНКО. – На нашем предприятии в штате 30 человек, на период уборки привлекаем дополнительно рабочую силу, увеличивая число работников до 50 человек. В сентябре-октябре большой штат получается. Китайцев у нас нет, и на всех полях бывшего колхоза, которые мне достались от отца, никаких арендующих землю китайцев никогда не было. Мы справляемся сами потому, что ручной труд сведен к минимуму. Он используется только на сортировке и упаковке продукции, т.е. люди сидят за столами и отбирают порченную. Раньше у нас на полях студенты овощи собирали, привозили их до 400-500 человек в сезон. Сейчас такого нет. Мы своим коллективом справляемся. Что будет с ценами? В то же время, китайцы таким производителям всегда были сильными конкурентами во всех смыслах, поскольку, зачастую продавая свой выращенный товар по теневым схемам за черный нал, они предлагали цену, с которой легально работающему сельхозпредприятию и фермеру конкурировать было сложно. По словам главы крестьянско-фермерского хозяйства Александра ГРИШКО, китайцы регулярно обрушивают цену своей продукцией, сдают ее оптом по низким ценам на базы, отработав сезон, и уезжают. Местные производители вынуждены либо продавать по такой же цене, либо хранить собранный урожай до зимы, ожидая более высоких цен. Например, его хозяйство продает сейчас лук по 20 рублей за кг в опте, картофель – по 15-16 рублей за кг, капусту – по 16 рублей, морковь – по 25 рублей. В то же время в розничных сетях, например, во «Фреш 25» сейчас лук можно купить почти по оптовой цене - по 25 рублей за кг, не на много дороже другие овощи, та же морковь - не дороже 50 рублей. Станут ли ожидаемые перемены причиной сокращения посевов овощей в крае и роста цены для конечного потребителя, сегодня сказать сложно. Фермеры, рассчитывающие на определенные преимущества для себя на рынке в результате ухода китайцев, уверяют, что цены сохранятся на прежнем уровне. По их словам, потеряют свою маржу исключительно теневые участники рынка, лишние посредники. Их доля в цене перераспределится между легальными производителями и розницей. В выигрыше останутся все, уверены они. Но так ли на самом деле отреагирует рынок на новые обстоятельства? А между тем, участники рынка уверяют, что цену на картофель зимой у нас во многом определяют поставки этого продукта из Сибири. Осенью, когда оптовая цена не поднимается выше 15-17 рублей за кг, а у китайцев она зачастую доходит до 10 рублей за кг, предложение на местном рынке формируют исключительно приморские поставщики. Но как только она вырастает здесь до 20 рублей за кг в опте, то логистические затраты на доставку издалека полностью окупаются, и поставщики, как правило, переключаются на качественный и дешевый сибирский картофель. Эта устоявшаяся многолетняя практика удерживает рынок от каких-либо потрясений при любых обстоятельствах. И сами производители картофеля уверены, что именно сибирская продукция нивелирует все возможные неприятные последствия на рынке из-за ухода китайцев. Вот только в таком случае все разговоры о перепроизводстве картофеля у нас из-за китайцев выглядят несостоятельными. Ведь получается, что уход китайцев – это просто уход дешевого поставщика картофеля. И ничего более. Впрочем, китайцы производят у нас не только картофель, но и все остальные овощи. И не всем овощам можно найти более-менее адекватную по цене замену в зимнее время. «Если китайцев не станет, мы почувствуем на себе, прежде всего, изменившуюся ситуацию с луком и морковью, - рассказал газете «Золотой Рог» приморский поставщик, - эту нишу могут занять приморские производители, которые сейчас выращивают, например, свеклу, но произвести конкурентный продукт во всех смыслах им будет сложно. У китайского лука низкая себестоимость, но при этом хорошие товарные качества. У нас пока так не получается». Еще непонятнее ситуация с такими овощами, как огурцы, помидоры, пекинская капуста, зелень. Земля подешевеет Стоит отметить, что квоты на иностранную рабочую силу у нас на следующий год еще не отменяются полностью, а только сокращаются. И остаются все основания для того, чтобы следующий год овощеводческая отрасль могла пройти, не создавая больших потрясений на рынке. Реальные перемены начнутся с 2021 года, когда квот практически не останется. Именно тогда появятся довольно большие площади полей без посадок, на которые нужно будет их хозяевам найти арендатора. Уже сейчас арендодатели говорят, что на этих землях скорее всего будут, как минимум, частично, а может быть и полностью, выращивать не овощные культуры. Подобное, кстати, произошло в рисоводстве, где на рисовых чеках, несмотря на наличие дорогостоящей инженерной системы, местами теперь выращивают сою, для которой вовсе не нужна такая дорогостоящая земля. Тем более это становится вероятным на фоне главной тенденции в овощеводстве последних лет - сокращение площадей под картофель и овощи из-за больших потерь от ежегодной стихии. Сокращали буквально все – и китайские арендаторы, и российские овощеводы. По словам Александра Лысенко, их хозяйство сократило свои площади за это время почти вдвое: со 150 до 80 гектаров. «Уже который год топит всех картофельщиков, а дефицита картофеля на рынке не видно, и цены на него не растут», - поясняет он причину этого сокращения. Вероятно, стоит ждать перераспределения этих площадей среди пользователей со существенным снижением арендной платы. Некоторые овощеводы, несмотря ни на что, выражают желание занять эти земли, даже те из них, кто еще недавно только сокращал свои посевы. Но они не готовы платить за аренду этих участков те же деньги, что платили китайцы. Получателей земельной ренты, очевидно, ждет снижение дохода. Некоторые арендодатели полагают, что часть земель может банально зарасти бурьяном. Кстати, одним из источников пополнения в крае легальных овощеводов, по словам специалистов, могут быть узбеки, которые по госпрограмме по переселению приезжают в Приморский край. Такие случаи уже были, отмечают в администрациях сельских муниципалитетов. Этот поток новых жителей сел нельзя назвать особо активным, но, тем не менее, именно с документами переселенцев сейчас появляются новые работники в селах. Кстати, опыт работы с переселенцами в крае есть не только в отношении узбеков. Как говорят специалисты, в Приморье в сельской местности сегодня проживают примерно восемь семей из тех, кто приехал в край из Украины в 2014 году. На фото: Приморские овощеводы готовы грузиться по полной. Фото из архива Елена АБАШЕВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

