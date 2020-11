В Приморье появится свой космодром

Запуски можно будет проводить из Большого Камня

Запуски можно будет проводить из Большого Камня Американские власти дали разрешение на перебазирование пусковой платформы Sea Launch («Морской старт») из США в Россию. Переход стартовой платформы и сборочно-командного судна в порт на Дальний Восток планируется в 2020 году, временно объект будет базироваться на Славянском судоремонтном заводе в порту Славянка. Это не первый случай, когда «Морской старт» хотят перевести на Дальний Восток. Вопрос о смене порта обсуждался в 2013 и 2015 годах. Тогда в качестве места дислокации пусковой платформы и командного судна рассматривались Владивосток, Советская Гавань (Хабаровский край), Крым и Вьетнам. В итоге проект в 2016 году был продан группе компаний S7. «S7 Space готовится перебазировать ракетно-космический комплекс «Морской старт» на территорию Российской Федерации. В настоящее время получены все необходимые разрешения на смену дислокации комплекса, в том числе от Государственного департамента США», - сообщила компания S7 Space (входит в состав холдинга S7 Group). Досье газеты "Золотой Рог": S7 Space (ООО «С7 Космические транспортные системы») - первая в России коммерческая компания, предоставляющая полный цикл услуг по запускам космических аппаратов. В активе компании - уникальный ракетно-космический комплекс «Морской старт». Компания входит в состав холдинга S7 Group. В 2018 году S7 Group приобрела платформу Sea Launch. В собственность холдинга перешли корабль Sea Launch Commander, платформа Odyssey с установленным на них оборудованием ракетного сегмента, наземное оборудование в базовом порту Лонг-Бич (США) и интеллектуальные права, принадлежащие компании Sea Launch, включая товарный знак. Госкорпорация «Роскосмос» и S7 Space уже обсуждают проект создания в России многоразовой ракеты грузоподъемностью 17 тонн с возвращаемыми ступенями для пусков с морской платформы с экватора. «Я хочу, чтобы мы с компанией S7 реализовали проект «Морской старт», когда, условно, в городе Большой Камень на нашем Дальнем Востоке будет грузиться ракета «Союз-5» на их корабль, и мы будем выводить этот корабль к экватору. Тогда наша средняя ракета с грузоподъемностью 17 тонн сможет выводить с экватора 22-23 тонны. То же самое, что Falcon 9», - сказал глава «Роскосмоса» Дмитрий РОГОЗИН 23 мая в ходе общения со студентами МГУ имени Ломоносова. Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

