Авиабилеты серьезно подорожали

Авиабилеты серьезно подорожали
Сегодня, 09:34РынкиФото: «Аэрофлот»Повышение цены на некоторые маршруты составило 15-20%
Представители Минтранса не осведомлены, по какой методике агрегаторы оценивают цены на авиабилеты. В связи с этим ничего сказать об их удорожании не могут.

Как сообщает iz.ru, в Минтрансе отметили: увеличение провозных емкостей, которые готовы предложить авиакомпании во II квартале текущего года, благоприятно отразится на доступности минимальных тарифов для граждан.

По информации агрегаторов авиабилетов «Туту.ру», Кupibilet, OneTwoTrip, повышение цены на авиабилеты, приобретенные с января по март этого года на рейсы в некоторые города России с вылетом в апреле–июне, составило 15-20%, в сравнении с 2019 г.

Максимальное подорожание наблюдается по направлению Москва — Набережные Челны (121%), Москва — Томск (91%), Москва — Нижнекамск (88%), Москва — Чебоксары (46%), Москва — Ростов-на-Дону (36%). Билеты из Новороссийска в Нижневартовск повысились на 41%. Улететь из Москвы в Минводы, Ханты-Мансийск, Ульяновск, Краснодар, Якутск, Сыктывкар стало дороже на 30-36%.

По словам представителя Минтранса, сейчас рынок авиаперевозок постепенно восстанавливается. Но значения авиаперевозок еще очень далеки от показателей 2019 г. По словам специалиста, на большую часть направлений авиакомпании, как и ранее, выставляют избыточные, в сравнении с 2019 г., провозные емкости. Эксперт отметил, что сейчас резко снижается глубина продаж. Билеты покупают в основном за несколько дней до отлета.

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