Как рассказали «Золотому Рогу» в пресс-службе правительства Приморского края, Сергей Калитин, министр промышленности и торговли Приморского края сообщил, что в конце минувшей недели в Приморье по железной дороге поступило значительное количество бензина АИ-92 для АЗС компании «ННК-Приморнефтепродукт».

Таким образом, дефицит бензина этой марки ликвидирован. До середины текущей недели, когда в край поступит бензин АИ-95 производства Хабаровского нефтеперерабатывающего завода, могут быть небольшие перебои с бензином этой марки на заправках Гуппы компаний ННК. АЗС других участников рынка в регионе высокооктановыми бензинами обеспечены полностью, отпуск потребителям ведется без ограничений.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter