Для переезда в Златоглавую дальневосточником придется продать две-три квартиры

Для переезда в Златоглавую дальневосточником придется продать две-три квартиры
Сегодня, 11:20РынкиФото: Медиахолдинг1MiБольше всего квартир — восемь — придется продать в Магнитогорске
Владивостокцам переехать на пмж в Москву чуть легче, чем жителям Хабаровска

Специалисты подсчитали, сколько стоит жилье в столице России, если измерять его в «квартирах в регионах». Как выяснилось, самое меньшее — две квартиры придется продать жителям некоторых регионов для комфортного переезда в Москву, рассказали @ria_realty в консалтинговой компании SRG.

Аналитики компании рассчитали индекс миграции в российскую столицу, рассчитанный, исходя из средней стоимости квадратного метра в Москве и 50 крупнейших городах России. Подсчеты проводились для вторичной квартиры площадью 40 кв м. В Москве такая квартира в среднем стоит 9,86 млн рублей.

Чтобы приобрести в Москве условную жилплощадь в 40 квадратов, будет достаточно продать две квартиры жителям только трех городов: Петербурга (точное значение индекса — 1,67), Сочи (1,86) и Владивостока (1,95).

В Балашихе, Севастополе, Казани и Хабаровске придется продавать три квартиры.

В большинстве вошедших в исследование регионах (18) для подобной операции придется найти пять квартир и покупателей для них. Речь идет, например, о Ростове-на-Дону, Самаре, Перми, Краснодаре, Ижевске, Воронеже, Ярославле, Твери, Ставрополе.

Жителям Липецка, Оренбурга, Иванова, Ульяновска, Саратова, Брянска, Тольятти, Челябинска и Астрахани потребуется продать минимум шесть квартир.

Больше всего квартир — восемь — придется продать в Магнитогорске, где средняя стоимость вторички составляет 32,9 тысячи рублей за квадрат. Рассчитанный индекс для этого города составляет 7,49.

Сюжеты:
Приморье
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