В Приморье затормозили на границе партию сушеной рыбы из Вьетнама

В Приморье затормозили на границе партию сушеной рыбы из Вьетнама
Сегодня, 17:16РынкиФото: Медиахолдинг1MiСпециалисты не пустили через госграницу более 20 тонн продукции
Груз может быть принят к дальнейшей перевозке и реализации только после устранения нарушений

При ввозе на территорию России более 20 тонн сушеной рыбы из Вьетнама специалисты приморского Россельхознадзора выявили нарушение Единых ветеринарно-санитарных требований.

Во время проверки сушеной рыбы в пункте пропуска через госграницу РФ «Морской порт Владивосток» было установлено, что на контейнере установлена пломба, которая не соответствует номеру пломбы, указанному в ветеринарном сертификате. Это является нарушением требований, предъявляемых к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 года № 317 «О применении ветеринарно-санитарных мер в Евразийском экономическом союзе».

Ведомством принято решение о приостановке дальнейшего движения поднадзорной продукции. После устранения выявленных нарушений груз может быть принят к дальнейшей перевозке и реализации.

Сюжеты:
Приморье
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