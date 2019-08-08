В августе россиян ждет испытание падением цен

Если в Японии гипермонетизация и дефляция, то гиперинфляционные шоки развиваются в развивающихся странах вследствие низкой монетизации экономики (это соотношение денежной массы М2, включая наличные и вклады, к ВВП страны). В России уровень монетизации в последнее время растет, однако все еще остается ниже, чем у развитых стран. Денежная масса (М2) равна сейчас 47,384 млрд рублям. Номинальный ВВП составляет 105,925 млрд рублей. Таким образом, коэффициент монетизации российской экономики составляет 44,73%, отмечает Осин. За последние десять лет этот показатель вырос – в 2008 году он был 31,11%. А за 15 лет и вовсе удвоился – с 21,47% в 2003 году до 44,73% в 2019-м. Это объясняет, почему риски гиперинфляции в России снизились. Интересно, что с точки зрения монетизации экономики справедливая инфляция в России – это 12%, отмечает Осин. Однако ЦБ удалось снизить ее почти в три раза.