Некогда популярная торговая сеть лишается последних атрибутов во Владивостоке

Напомним, что в 2018 году основатель бизнес-империи «В-Лазер» Борис Постовалов, уже давно перебравшийся за рубеж и отдавший управление бизнесом своим родственникам, окончательно избавился от своих активов, которые он старательно создавал и развивал аж с сентября 1991 года. «В-Лазер» в итоге достался ООО «Компания РБТ» (бренд RBT.ru), крупнейшему ритейлеру бытовой техники и электроники, что позволит новому собственнику выйти на рынок Дальнего Востока.