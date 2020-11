Некогда популярная торговая сеть лишается последних атрибутов во Владивостоке

От нее не осталось даже упоминания

От нее не осталось даже упоминания Напомним, что в 2018 году основатель бизнес-империи «В-Лазер» Борис Постовалов, уже давно перебравшийся за рубеж и отдавший управление бизнесом своим родственникам, окончательно избавился от своих активов, которые он старательно создавал и развивал аж с сентября 1991 года. «В-Лазер» в итоге достался ООО «Компания РБТ» (бренд RBT.ru), крупнейшему ритейлеру бытовой техники и электроники, что позволит новому собственнику выйти на рынок Дальнего Востока. Стоимость сделки, по данным из разных источников, составила $30-40 млн. При этом новые хозяева получат права и на бренд «В-Лазер», однако, как видим, он им, увы, не понадобился. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

