В Приморье не успевают, или не хотят, строить новые квартиры

В Приморье не успевают, или не хотят, строить новые квартиры

8 октября 2019, 10:11
Рынки
Половина всего введенного жилья приходится на частников

Половина всего введенного жилья приходится на частников

В Приморском крае продолжает спад в строительной отрасли – ввод нового жилья в январе-августе 2019 года составила 308,4 тыс. кв. метров, что на 3% меньше, чем за соответствующий период 2018 года, сообщает Приморскстат.

При этом 51% от общего объема составляют жилые дома, введенные индивидуальными застройщиками.

В тоже время объем работ, выполненный по виду деятельности «строительство» организациями всех форм собственности, за 8 месяцев 2019 года составил 50,6 млрд рублей, что на 15% больше января-августа 2018 года.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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