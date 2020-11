В Приморье не успевают, или не хотят, строить новые квартиры

Половина всего введенного жилья приходится на частников

Половина всего введенного жилья приходится на частников В Приморском крае продолжает спад в строительной отрасли – ввод нового жилья в январе-августе 2019 года составила 308,4 тыс. кв. метров, что на 3% меньше, чем за соответствующий период 2018 года, сообщает Приморскстат. При этом 51% от общего объема составляют жилые дома, введенные индивидуальными застройщиками. В тоже время объем работ, выполненный по виду деятельности «строительство» организациями всех форм собственности, за 8 месяцев 2019 года составил 50,6 млрд рублей, что на 15% больше января-августа 2018 года. Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

