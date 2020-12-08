Растущий спрос на жилье подстегнул строительство

Но увеличению стоимости нового жилья в крае способствует не только возросший спрос, вызванный дешевой ипотекой. Резкий скачок цен произошел еще во 2-м квартале 2019 года, перед переходом долевого строительства на обязательное применение счетов эскроу. И если в 2017 и 2018 годах в Приморье цены ежегодно колебались в пределах всего 3-4%, то только за 2019 год они выросли на 23%, за 9 месяцев этого года – еще на 13%. Но теперь разница в цене при старте продаж и к завершению строительства новых жилых домов не очень большая, хотя имеются и исключения из этого правила.