Более 2,5 триллионов рублей взяли в кредит дальневосточники в 2020 году

Более 2,5 триллионов рублей взяли в кредит дальневосточники в 2020 году

Сегодня, 15:38РынкиФото: cbr.ru/primoryeДальневосточное главное управление Центрального банка Российской Федерации
Объём кредитов, выданных гражданам и предприятиям на Дальнем Востоке в 2020 вырос на 16% по сравнению с предыдущими и составил 2,5 триллиона рублей. Только в декабре дальневосточники оформили договоры на сумму более 450 миллиардов рублей — это больше, чем в другие месяцы и в два раза превышает показатели прошлого года.

По словам специалистов Центробанка, больше всего кредитов выдали банки в Приморье, Якутии, Хабаровском крае и Амурской области.

«Рост объемов кредитования в основном обеспечен несколькими кредитами крупным корпоративным заемщикам», ― рассказал глава Экономического управления Дальневосточного ГУ Банка России Сергей Белокриницкий.

Стоит отметить, что в Приморском крае в 2020 году банки выдали в кредит почти 592 миллиарда рублей, что на 11% больше, чем годом ранее. 63% этих средств — кредиты бизнесу, объём которых увеличился на 9% за последний год.

Задолженность юрлиц и ИП увеличилась на 20% и приблизилась к 432 миллиардам рублей, при этом доля задолженности уменьшилась на 0,4 пункта.

Задолженность физлиц увеличилась на 18%, превысив сумму в 266 миллиардов рублей.

На территории ДФО задолженность предприятий по кредитам составила 1,9 триллиона рублей к 2021 году, увеличившись на 39%.

Граждане задолжали чуть меньше 1,3 триллиона рублей, увеличив задолженность на 15%. Уровень просроченных задолженностей в ДФО остался на прежнем уровне.

Сюжеты:
Приморский край
Материалы по теме:
Владивостоккредитбанки
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996–2020 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес:

690014, Российская Федерация, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б» офис 606

И.о главного редактора Данилова А.В.

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел./факс: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регионы