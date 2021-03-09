Более 2,5 триллионов рублей взяли в кредит дальневосточники в 2020 году

Объём кредитов, выданных гражданам и предприятиям на Дальнем Востоке в 2020 вырос на 16% по сравнению с предыдущими и составил 2,5 триллиона рублей. Только в декабре дальневосточники оформили договоры на сумму более 450 миллиардов рублей — это больше, чем в другие месяцы и в два раза превышает показатели прошлого года.

По словам специалистов Центробанка, больше всего кредитов выдали банки в Приморье, Якутии, Хабаровском крае и Амурской области. «Рост объемов кредитования в основном обеспечен несколькими кредитами крупным корпоративным заемщикам», ― рассказал глава Экономического управления Дальневосточного ГУ Банка России Сергей Белокриницкий. Стоит отметить, что в Приморском крае в 2020 году банки выдали в кредит почти 592 миллиарда рублей, что на 11% больше, чем годом ранее. 63% этих средств — кредиты бизнесу, объём которых увеличился на 9% за последний год. Задолженность юрлиц и ИП увеличилась на 20% и приблизилась к 432 миллиардам рублей, при этом доля задолженности уменьшилась на 0,4 пункта. Задолженность физлиц увеличилась на 18%, превысив сумму в 266 миллиардов рублей. На территории ДФО задолженность предприятий по кредитам составила 1,9 триллиона рублей к 2021 году, увеличившись на 39%. Граждане задолжали чуть меньше 1,3 триллиона рублей, увеличив задолженность на 15%. Уровень просроченных задолженностей в ДФО остался на прежнем уровне.

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