Правительство выделило 9 млрд рублей производителям сахара и масла

Правительство выделило 9 млрд рублей производителям сахара и масла
Сегодня, 11:56РынкиФото: Мария Пушкарева / ИК "Золотой Рог"Производителям частично компенсируют затраты
Власти пытаются сдержать цены на товары из продуктовой корзины

Производителям подсолнечного масла и сахара-песка частично компенсируют затраты на изготовление и реализацию продукции. Распоряжение, которое подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин, опубликовано на сайте кабмина.

Решение касается компаний, которые участвуют в соглашениях о стабилизации цен на продовольственные товары. Всего на компенсации из резервного фонда выделят 9 млрд рублей, это, как ожидается, позволит зафиксировать стоимость 1 кг сахара на уровне не выше 36 рублей для оптовиков и 46 рублей для розничных покупателей, 1 л масла — на уровне 95 и 110 рублей соответственно. Трансферты распределят на основании заявок, поступивших от регионов.

Ожидается, что по таким ценам будет реализовано не менее 600 тыс. л масла и не менее 600 тыс. т сахара.

Также утверждены правила предоставления выплат. Документ устанавливает, что компании, зафиксировавшие цены, получат компенсации из расчёта 10 рублей на 1 л масла и 5 рублей на 1 кг сахара.

Ранее Правительство продлило соглашения с участниками рынка о стабилизации цен. По сахару-песку они будут действовать до 1 июня 2021 года, по подсолнечному маслу — до 1 октября 2021 года.

Тем временем если масло еще можно найти в приморских магазинах «по акции» за 109 руб., правда, это далеко не литр, а 870-950 мл, то купить сахар дешевле 60 рублей вообще не представляется возможным. И это тоже с «желтым» ценником.

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