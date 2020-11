В России разрабатывается стандарт школьной формы

Требования к качеству будут серьезно ужесточены

Предварительный национальный стандарт (ПНСТ) на школьную форму планируется утвердить в следующем году. Об этом «Известиям» рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров. В документе будут указаны требования к прочности и стойкости материалов, воздухопроницаемости ткани и подкладки. Они должны быть более строгими, чем нормы для обычной детской одежды, пояснили «Известиям» в Росстандарте. Там отметили, что ПНСТ принимается для того, чтобы проверить новые требования на практике до утверждения ГОСТа. По оценкам экспертов, сегодня до 80% рынка одежды для учащихся заполнено некачественными и небезопасными вещами. «Эффект скафандра» Как рассказал «Известиям» Денис Мантуров, утверждение предварительного национального стандарта на школьную форму запланировано на 2020 год. Работа над документом уже ведется. — В стандарте будут прописаны параметры воздухопроницаемости и гигроскопичности ткани и подкладки, — отметил он. В документе также укажут требования к прочности и стойкости материалов. По словам министра, появление стандарта и уточнение требований к школьной форме поможет избежать «эффекта скафандра», когда даже качественные полушерстяные ткани не помогают сделать одежду безопаснее из-за полностью синтетической подкладки, которая соприкасается с кожей ребенка. Синтетика не способна впитывать, удерживать влагу и дышать, поэтому если ее много в составе изделия, это делает одежду неудобной для ежедневного использования, подчеркнул Денис Мантуров. Также в стандарт на школьную форму включат качественные характеристики ткани, в том числе параметры прочности, стойкости к истиранию, способность образовывать катышки, а также изменять свои размеры после стирки. Первая редакция предварительного национального стандарта ожидается не позднее декабря 2019 года, а утверждение запланировано на 2020-й, подтвердили «Известиям» в пресс-службе Росстандарта. Там отметили: сейчас законодательством вообще не предусмотрено такое понятие, как школьная форма. Требования к одежде для учеников должны отличаться от нормативов для обычных детских вещей, так как школьники носят ее по несколько часов подряд в течение дня. В пресс-службе Росстандарта подчеркнули, что ПНСТ утверждается на ограниченный срок — чтобы проверить нормы на практике перед принятием ГОСТа. Форма есть, понятия — нет Работу над стандартом ведет Роскачество, сказали «Известиям» в организации, а Минпромторг курирует ее. В документе впервые зафиксируют само определение школьной формы. Сейчас на рынке нередко представлены вещи, которые внешне похожи на одежду для учеников, а по своим характеристикам подходят только для эпизодической носки — она не всегда подходит для использования в течение нескольких часов без возможности ее сменить. Об этом «Известиям» рассказал руководитель Роскачества Максим Протасов. Глава Роскачества подчеркнул, что организация ежегодно проводит исследования изделий или элементов школьной формы. Каждый год эксперты фиксируют разного рода нарушения, в том числе по важнейшим показателям безопасности продукции. — Обычно выявляются отклонения от заявленного состава ткани на маркировке изделий: в основном производители указывают на этикетке наличие натуральных или вискозных волокон, которых по факту не оказывается, — отметил Максим Протасов. Помимо этого, в одежде для учеников в 2018 году были зафиксированы отклонения по воздухопроницаемости и гигроскопичности ткани верха. Это напрямую влияет на комфорт и безопасность вещей. Сейчас те учреждения, которые закупают школьную форму самостоятельно, могут выбрать тип одежды, который считают наиболее подходящим. Зачастую этот выбор делается в пользу наиболее бюджетных вариантов. При наличии ГОСТа на школьную форму приоритет в закупке будет отдан одежде, которая соответствует закрепленному стандарту. В Национальном союзе производителей школьной и форменной одежды «Известиям» сказали, что сейчас на рынке действует лишь технический регламент для детских вещей. В нем речь идет только о тех параметрах, неисполнение которых несет в себе угрозу для здоровья ребенка. Но документ не регламентирует качественные характеристики изделий. По мнению специалистов, в стандарте должны быть прописаны такие требования, как устойчивость к агрессивной среде, например, поту, стирке, щелочам и кислотам, а также нормы истираемости ткани. Предполагается, что, когда ГОСТ будет принят, называть свой товар «школьной формой» производители смогут только при соблюдении его норм. По оценкам союза, сегодня на рынке до 80% небезопасной и некачественной одежды для школьников. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

