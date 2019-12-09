Во Владивостоке будут готовить вертолетчиков

В сентябре 2020 года компания Vladivostok Helicopters открывает школу пилотов. Учебный центр будет открыт в аэропорту Кневичи. Минимальное время, необходимое для получения сертификата, составляет 35 часов наземной и 40 часов летной подготовки, хотя в среднем обучение длится 60-70 часов. В конце обучения нужно сдать экзамен, и после чего клиенту будет выдан сертификат частного пилота. Сертификат частного пилота позволит вам летать на вертолетах для развлечения и отдыха или летая на собственном транспорте.