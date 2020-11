Во Владивостоке будут готовить вертолетчиков

Набор будущих пилотов геликоптеров начнется в следующем году

Набор будущих пилотов геликоптеров начнется в следующем году То чувство свободы, которое дарит полет, сложно чем-то заменить. Кому-то вертолет дает возможность почувствовать себя птицей, кому-то героем кинофильма, кому-то — исполнить детскую мечту. Полет на вертолете — по-настоящему захватывающее приключение, на которое стоит выделить время и деньги. А полёт в компании друзей или близких, наверняка, запомнится надолго, сообщает газета «Золотой Рог». Услуга полёта на вертолёте пользуется стабильно высоким спросом среди жителей города. Если нужно выбрать запоминающийся подарок на день рождения, годовщину или, к примеру, день влюбленных, полет на вертолете — отличный вариант. Вертолетная компания Vladivostok Helicopters существует на рынке уже около 10 лет. В распоряжении находятся такие вертолёты, как легендарный Robinson 44, Airbus 350, Eurocopter EC 130, Ми-2, Ми-8 и др. А также есть вертолеты санитарной авиации, которые работают по федеральной программе. Воздушные прогулки проводятся по 30-минутному (от 10 900 руб. за одного человека) и 60-минутному (от 19 900 руб. за человека) маршруту. Взлетая из пригорода Владивостока, вы можете увидеть бухту Золотой Рог, кампус Дальневосточного федерального университета, легендарный остров Шкота, мыс Тобизина, бухту Патрокл и многие другие особенности нашего любимого города и его окрестностей. Перед полетом будет проведен инструктаж, в котором подробно будет описываться, как правильно вести себя на борту. Инструктор поможет вам настроиться на путешествие, поможет преодолеть волнение, и сделает все для того, чтобы полет прошел незабываемо. В сентябре 2020 года компания Vladivostok Helicopters открывает школу пилотов. Учебный центр будет открыт в аэропорту Кневичи. Минимальное время, необходимое для получения сертификата, составляет 35 часов наземной и 40 часов летной подготовки, хотя в среднем обучение длится 60-70 часов. В конце обучения нужно сдать экзамен, и после чего клиенту будет выдан сертификат частного пилота. Сертификат частного пилота позволит вам летать на вертолетах для развлечения и отдыха или летая на собственном транспорте. Многие видели, как летают вертолёты, но мало кто пробовал сам. Теперь у жителей Владивостока есть такая возможность. Анна ДЬЯКОВА, Газета "Золотой Рог", Владивосток.

