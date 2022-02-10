В 2021 году объём производства продукции товарной аквакультуры в России вырос на 8,5% к уровню 2020 году и составил 356,6 тысяч тонн. Приморский край остаётся главным регионом в стране по выращиванию ценных видов гидробионтов.

Как отметили в Росрыболовстве, результат работы отечественных аква-и марифермеров за последние 10 лет улучшился более чем в два раза. Традиционно первые позиции в рейтинге объёмов производства занимают Северо-Западный и Южный федеральные округа, где в 2021 году выращено 122 тыс. тонн и 79,5 тыс. тонн товарной аквакультуры соответственно. В тройку лидеров вошёл Дальневосточный федеральный округ с показателем в 57 тысяч тонн и приростом в 15% относительно 2020 года. В структуре производства товарной аквакультуры в число основных сегментов входят лососевые, осетровые, карповые, растительноядные и ценные гидробионты — устрицы, мидии, гребешки и другие моллюски и иглокожие. Производство лососевых (форель, сёмга) в 2021 году выросло на 20,6 тыс. тонн или почти на 17% — до 137 тыс. тонн. Объём выращивания карповых и растительноядных в 2021 году составил 146,4 тысячи тонн; ценных гидробионтов — 58,7 тыс. тонн (+15% к 2020 году), осетровых — 6,2 тысяч тонн (+9% к 2020 году). Основной объём производства всех ценных видов гидробионтов приходится на Приморский край, где выращено 32,8 тыс. тонн моллюсков (гребешки, устрицы, мидии) и иглокожих (трепанги, морские ежи), а также 24 тыс. тонн ламинарии.

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