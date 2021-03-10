Владивосток и Комсомольск-на-Амуре свяжет прямой авиарейс

Владивосток и Комсомольск-на-Амуре свяжет прямой авиарейс

Сегодня, 15:37РынкиФото: ИрАэроБилеты уже в продаже
С 18 марта из Владивостока будет запущен новый авиарейс. Авиакомпания «ИрАэро» приступает к выполнению полётов по маршруту Владивосток – Комсомольск-на-Амуре (Хабаровский край) – Владивосток.

Как сообщает пресс-служба компании, рейсы будут выполняться по четвергам до конца мая 2021 года на самолётах «Суперджет-100».

Вылет из Владивостока - в 12:25, прибытие - в 14:30 местного времени, то есть время в пути составит два часа и пять минут. Обратный рейс из Комсомольска-на-Амуре в 15:30, прибытие во Владивосток в 17:30 - два часа в пути. Цена билета в одну сторону - от 3500 рублей. Этим же бортом пассажиры могут проследовать в Нерюнгри и далее – в Иркутск. Рейсы субсидируемые, льготой могут воспользоваться все категории граждан без ограничений по возрасту.

Билеты на рейсы Владивосток – Комсомольск-на-Амуре – Владивосток уже в продаже.

Сюжеты:
Приморье
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