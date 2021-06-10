Около 400 тысяч тонн рыбы поймали рыбаки Приморья в 2021 году

С начала 2021 года рыбаки Приморья выловили 386,9 тысяч тонн рыбы и морепродуктов — это 85,3% ко всему объёму улова 2020 года. Основной промысел пришёлся на минтай и селёдку — 345 тысяч тонн, сообщили в правительстве региона.

По словам сотрудников краевого агентства по рыболовству, за полгода в Приморье добыли около 304,5 тысяч тонн минтая, а сельди — 40,8 тысяч тонн. На третьем месте по улову — 14 тысяч тонн креветки и краба. Специалисты отметили, что раба и морепродукты из Приморья, в основном, экспортируются в Южную Корею, Японию, в страны СНГ и Африки. Раньше главным рынком для приморской рыбопродукции был Китай, но ситуация изменилась в связи с введением коронавирусных ограничений. В этой связи, объем экспорта рыбы в Южную Корею в первом квартале по сравнению с прошлым годом вырос в 1,6 раза, в Японию — в три раза. В 2021 году объем экспорта продукции в Приморском крае должен составить более 1,6 миллиарда долларов. Стоит отметить, что согласно последним данным, в среднем один приморец потребляет за год более 30 килограммов рыбы — по этому показателю регион превосходит остальные субъекты России. Согласно стандарту, на человека должно приходится не менее 22 килограмма рыбных продуктов в год, и Приморье даже превышает этот показатель.

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