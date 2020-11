В торгово-развлекательном комплексе "Седанка Сити" можно будет смотреть кино

Известная сеть откроет здесь кинотеатр на семь залов

Известная сеть откроет здесь кинотеатр на семь залов Как сообщил газете «Золотой Рог» генеральный директор сети кинотеатров «Иллюзион» Антон Алексеенко, компания планирует расширить свое присутствие во Владивостоке. «В настоящий момент уже заканчиваем проектные работы в торгово-развлекательном комплексе «Седанка Сити», где планируем в следующем году открыть новый кинотеатр на семь залов. В нем мы получаем синергию двух концепций: премиального торгово-развлекательного центра и премиального кинотеатра, за счет которой намерены привлечь в кино дополнительную аудиторию из пригорода Владивостока, Артема, Вольно-Надеждинска и других населенных пунктов. В наших планах также – создание второго ВИП-зала в кинотеатре «Уссури»», - сообщил он. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

