В торгово-развлекательном комплексе "Седанка Сити" можно будет смотреть кино

«В настоящий момент уже заканчиваем проектные работы в торгово-развлекательном комплексе «Седанка Сити», где планируем в следующем году открыть новый кинотеатр на семь залов. В нем мы получаем синергию двух концепций: премиального торгово-развлекательного центра и премиального кинотеатра, за счет которой намерены привлечь в кино дополнительную аудиторию из пригорода Владивостока, Артема, Вольно-Надеждинска и других населенных пунктов. В наших планах также – создание второго ВИП-зала в кинотеатре «Уссури»», - сообщил он.