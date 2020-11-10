Вместо салона красоты: букмекер-банкрот подарил жене «Вечерний Владивосток»?

«Я работала в компании «Седьмой континент», которая на тот момент занималась игорным бизнесом. Руководил ей Александр Градуленко. Необычайно целеустремленный и талантливый человек. В один прекрасный момент он решил, что нашему городу не хватает интересного журнала, в тот период ещё не было такого количества глянцевых изданий как сейчас, был один женский журнал «Дорогое удовольствие». А город был готов принять действительно новый, революционный продукт. И как только появилась идея, начали её реализовывать. Мне он предложил возглавить журнал», — рассказала Мария Солеварова.