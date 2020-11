Вместо салона красоты: букмекер-банкрот подарил жене «Вечерний Владивосток»?

Эксперты нашли связи издания с Владимиром Николаевым

В состав редакции вошла часть бывшей команды издания «VladNews» под руководством его экс-редактора Марии СТЕБЛЯНКО. На сайте издания сказано, что его учредителем является компания ООО «Открытый порт Владивосток», единственным владельцем которой является Ольга ГРАДУЛЕНКО. Своё СМИ Ольга Игоревна зарегистрировала в одной из построек на улице Снеговая, буквально через стенку от компании ООО «Токаревская кошка рента» некоего Александра Ивановича ГРАДУЛЕНКО, чей сын Александр Градуленко является очень значимой фигурой в игорном бизнесе не только Приморья, но и России. Казино, казино, казино… Для того чтобы понять, кто такой Александр ГРАДУЛЕНКО, следует обратиться к заметке РИА «VladNews», чьи сотрудники теперь, по иронии судьбы, формально работают на его супругу. В 2013 году агентство опубликовало следующую информацию: «Приговором Фрунзенского районного суда г. Владивостока от 04 июля 2013 года Александр Градуленко и Вячеслав Тимофеев признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. „а“ ч. 2 ст. 171.2 (незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, сопряжённые с извлечением дохода в особо крупном размере) УК РФ». Тогда Градуленко, согласно информации, находящейся в открытом доступе, был осуждён к 2 годам 6 месяцам лишения свободы. В 2015 году суд освободил его от отбывания основного наказания в честь 70-летия Победы. Позднее Градуленко снова попал в аналогичный уголовно-правовой «замес». Каждый, кто хоть раз делал ставку у букмекера на то или иное спортивное событие, задумывался, сколько зарабатывает букмекерская контора на азартных россиянах? Александр Градуленко с лёгкостью может ответить на этот вопрос, ведь и сегодня он, возможно, является столпом российского букмекерского бизнеса. Главным его активом до принятия закона о запрете казино, была компания «Седьмой континент», которая больше знакома жителям Владивостока как сеть заведений для отдыха «Колумб». Проблем с бизнесом Александр не испытывал. Ветеран боевых действий, председатель краевой организации, защищающей ветеранов боевых действий… Нужно совсем не ценить свою шкуру, чтобы переходить дорогу такому человеку. Никто и не переходил. После принятия закона об игорных зонах бизнес Градуленко должен был закрыться, но он не только выстоял, но и существенно вырос в размерах. На сегодняшний день у ООО «Седьмой континент» 1073 филиала по всей России, где работает его дочерняя компания — брянский «Мелофон», более известный общественности как БК «Мелбет». В этом бизнесе всё как положено — директор-номинал с одним единственным бизнесом, а в совладельцах – кипрский оффшор. Однако букмекерский бизнес скоротечен и империя Градуленко потихоньку идёт ко дну — «Мелофон» в 2019 году был исключён из реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, счета «Седьмого континента» арестованы налоговой службой, а сам бенефециар проходит процедуру банкротства физического лица. После всех передряг с уголовным делом Александр Градуленко оказался должен казне Российской Федерации более 395 000 000 рублей. Из бюджета какого конкретно онлайн-казино были взяты деньги на открытие «Вечернего Владивостока» не известно, но владение собственным СМИ – удовольствие не из дешёвых, особенно во Владивостоке, где даже посредственные журналисты хотят получать как в Москве. Медиа, медиа, медиа… Интересно, почему новое издание «Вечерний Владивосток» носит такой светский, почти глянцевый, характер? Не потому ли, что у Александра Градуленко есть опыт в создании таких ресурсов? Этот человек, ни много ни мало, отец, причём не «крёстный», а истинный отец «светского» журнала «ОбломOFF». Вот как о нём отзывается первый главный редактор журнала Мария СОЛЕВАРОВА в интервью, посвящённом 10-летию издания. «Я работала в компании «Седьмой континент», которая на тот момент занималась игорным бизнесом. Руководил ей Александр Градуленко. Необычайно целеустремленный и талантливый человек. В один прекрасный момент он решил, что нашему городу не хватает интересного журнала, в тот период ещё не было такого количества глянцевых изданий как сейчас, был один женский журнал «Дорогое удовольствие». А город был готов принять действительно новый, революционный продукт. И как только появилась идея, начали её реализовывать. Мне он предложил возглавить журнал», — рассказала Мария Солеварова. Возможно именно из-за положительного опыта четы Градуленко, «Вечерний Владивосток» сегодня выглядит как интернет версия журнала «ОбломOFF». Активы, активы, активы… Сегодня Александр Градуленко, проходящий процедуру банкротства физического лица, остаётся генеральным директором ООО «Седьмой континент» и председателем Приморской краевой общественной организации социальной поддержки и защиты ветеранов боевых действий «Континент». Все остальные активы — две компании: ООО «Меган» и ООО «ТКР» он переписал на родственников — Александра Игоревича и Людмилу Николаевну Градуленко. Семидесятилетний Александр Игоревич, владелец ООО «ТКР» и ООО «Меган», есть в социальных сетях и он явно не выглядит бизнесменом. Со своими подписчиками он с удовольствием делится рецептом получения первого урожая огурцов уже в июне и способами замены химии на огороде натуральными средствами. Среди групп, на которые он подписан — в основном секреты дачного хозяйства и магазины с репликами дорогих часов. Место работы, указанное в его анкете, — компания сына ООО «Седьмой континент». Людмила Градуленко, мать приморского бизнесмена и держатель нескольких его активов, в основном делится с подписчиками поздравлениями и открытками. Самого Александра Градуленко (младшего) в социальных сетях обнаружить не удалось, но он есть на опубликованной ею фотографии. Николаев, Николаев, Николаев… И всё же у наблюдателей остаются вопросы, зачем семья несколько раз судимого букмекера-банкрота в предвыборный год открыла себе сетевое СМИ? В медиа-среде Владивостока ходят упорные слухи о том, что «Вечерний Владивосток» – детище «николаевских» менеджеров, решивших обзавестись перед грядущими выборами собственным ресурсом. Авторитетный политический телеграмм-канал «Эксперты Приморского края» утверждает, что некие бизнес-связи и житейские коммуникации между формальными бенефициарами «Вечернего Владивостока» и представителями «николаевской» бизнес-группы действительно есть. Установленная в нашей редакции система «СПАРК-Интерфакс» в целом подтверждает сенсационные выводы экспертов. Вместе с тем, картина бизнес-коммуникаций такова, что для полного её отражения потребуется ещё две-три публикации такого же объёма. Редакция направила журналистские запросы всем причастным к появлению нового СМИ и намерена продолжить цикл публикаций, посвящённых формальным и фактическим бенефициарам «Вечернего Владивостока». Юрий РОГОВ

