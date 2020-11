Во Владивосток хочет летать "Лучшая авиакомпания в мире"

Правда, для этого нужно соглашение об "открытом небе"

С ней можно будет улететь на чемпионат мира по футболу Одна из ведущих компания мира Qatar Airways (национальная авиакомпания Катара) рассматривает возможность открытия рейса во Владивосток. Правда, для этого надо, чтобы Россия и Катар подписали соглашение об «открытом небе». В настоящее время Qatar Airways летает из Дохи в Москву и Санкт-Петербург. Режим «открытого неба» был введен в международном аэропорту Владивосток с сентября 2012 года, чтобы обеспечить возврат вложений в проведение саммита АТЭС. В настоящее время режим действует на южнокорейском направлении. Режим «открытого неба» означает снятие в одностороннем порядке ограничений полетов по количеству назначенных авиаперевозчиков и рейсов. При этом любой авиаперевозчик может выполнять полеты, даже если не заключены договоры об авиационном сообщении между Россией и страной авиаперевозчика. Напомним, что Катар в 2022 году примет Чемпионат мира по футболу. Досье газеты «Золотой Рог» Авиакомпания Qatar Airways была основана в 1997 году. Флот компании насчитывает около 200 самолетов Boeing и Airbus. География полетов компании охватывает более 150 направлений, в том числе 41 маршрут в Европе. Qatar Airways признана «Лучшей авиакомпанией в мире» в 2011, 2012, 2015 и 2017 годах. Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

