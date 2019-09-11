Во Владивосток хочет летать "Лучшая авиакомпания в мире"

Одна из ведущих компания мира Qatar Airways (национальная авиакомпания Катара) рассматривает возможность открытия рейса во Владивосток. Правда, для этого надо, чтобы Россия и Катар подписали соглашение об «открытом небе». В настоящее время Qatar Airways летает из Дохи в Москву и Санкт-Петербург.