Сотовая связь с нового года резко подорожает

Большинство россиян уже сейчас ощущает рост расходов на сотовую связь, следует из результатов проведенного Telecom Daily опроса абонентов. К концу III квартала, по сравнению с началом 2019 года, они увеличились на 10% и более, сетует 74% респондентов. 18% опрошенных не заметили разницы, а 5,5% даже заявили о снижении тарифов (остальные 2,5% затруднились охарактеризовать динамику изменения тарифов). В течение девяти месяцев 2019-го своих операторов сменил каждый десятый абонент, а еще 12% планирует сделать это до конца года, говорится в исследовании. Тарифы сменили 18% опрошенных пользователей.