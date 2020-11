Сотовая связь с нового года резко подорожает

Россиянам придется платить за ужесточение административного давления на рынок связи

Россиянам придется платить за ужесточение административного давления на рынок связи В 2020 году сотовая связь может подорожать минимум на 10%, подсчитали опрошенные «Известиями» аналитики. Но большинство россиян чувствуют, что расходы на нее увеличиваются уже сейчас, показал проведенный в сентябре опрос абонентов. Эксперты объясняют это, в частности, ростом архивных тарифов на 30–40%. Повышая стоимость услуг, связисты компенсируют потерю доходов, выпавших из-за отмены внутреннего роуминга в этом году. Дополнительные траты сотовых компаний также связаны с исполнением «закона Яровой». Кроме того, абоненты всё активнее пользуются мобильным интернетом и видеосервисами, что вынуждает их выбирать более дорогие тарифы. Аналитики, опрошенные «Известиями», сошлись во мнении, что тарифы на сотовую связь в России вырастут в 2020 году. По оценке гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, возможно повышение в пределах на 10–12%. Агентство Content Review предсказывает более серьезный рост –– 15–25%. Точный прогноз появится к концу ноября, отметил руководитель проекта Сергей Половников. Большинство россиян уже сейчас ощущает рост расходов на сотовую связь, следует из результатов проведенного Telecom Daily опроса абонентов. К концу III квартала, по сравнению с началом 2019 года, они увеличились на 10% и более, сетует 74% респондентов. 18% опрошенных не заметили разницы, а 5,5% даже заявили о снижении тарифов (остальные 2,5% затруднились охарактеризовать динамику изменения тарифов). В течение девяти месяцев 2019-го своих операторов сменил каждый десятый абонент, а еще 12% планирует сделать это до конца года, говорится в исследовании. Тарифы сменили 18% опрошенных пользователей. Денис Кусков объясняет происходящее подорожанием услуг сотовых компаний. Его, в частности, спровоцировал отказ от внутреннего роуминга: операторы стремятся компенсировать выпадающие доходы, говорит он. Еще в прошлом году предписание не увеличивать стоимость услуг для абонентов, находящихся в другом регионе, дала Федеральная антимонопольная служба (ФАС). А с июня этого года вступил в силу закон, закрепляющий эту норму. Денис Кусков также указывает на рост потребления абонентами видеоконтента и других трафикоемких сервисов. При этом растут скорости доступа, а значит, увеличиваются расходы на мобильный интернет, считает эксперт. По его словам, с одной стороны, идет повышение стоимости архивных тарифов, а с другой –– связисты выводят на рынок более дорогие продукты с большим объемом включенного интернета и зачастую контент-сервисами. Рост расходов абонентов на 10–15% –– реальность, согласен Сергей Половников. Эта тенденция имеет две составляющие — повышение тарифов, а также увеличение объемов потребления услуг, объясняет он. Вклад роста тарифов он оценивает в 30–40%. –– Есть несколько путей повышения. Например, вводится абонентская плата там, где ее раньше не было. Условия пакетного тарифа меняются таким образом, что сокращается количество включенных минут (себестоимость голосовой связи для операторов выше) и растет число включенных гигабайтов –– весь пакет при этом дорожает. Платными становятся звонки на стационарные и мобильные номера, которые раньше были бесплатными, — перечисляет эксперт. Подорожание коснулось в первую очередь архивных тарифов, которыми абоненты пользовались зачастую несколько лет, –– оно составило в среднем более 30%, подсчитал Сергей Половников. По словам Сергея Половникова, тарифы будут расти и дальше. На ценовой политике операторов сказываются внешние обстоятельства. Помимо отмены внутреннего роуминга это расходы, связанные с реализацией требований антитеррористического пакета законов (т.н. «закон Яровой»), рост курса доллара. Практически всё оборудование для строительства и модернизации сетей закупается за валюту, отмечает эксперт. Кроме того, операторы, как и все остальные, платят за электричество, энергоресурсы, аренду недвижимости и прочее, стоимость этих услуг обычно повышается с 1 января, объясняет эксперт. При этом важной причиной роста расходов Сергей Половников считает рост потребления дополнительных услуг. Пользователь может, к примеру, в один клик подписаться на спортивный телеканал –– плата за него также относится к расходам на связь. По словам представителя Tele2, пока планов повышения тарифов у компании нет. Абоненты действительно тратят на связь больше: они охотнее пользуются цифровыми сервисами и подключают более «тяжелые» тарифы, отмечает представитель оператора. По итогам 2018-го средний чек абонента компании за месяц составил 281 рубль, что на 11,5% больше показателя предыдущего года, отмечает он. По его словам, среднемесячный счет (ARPU) увеличивается благодаря росту числа интернет-пользователей и тех абонентов, которые в целом потребляют много услуг. «Вымпелком» пока не планирует повышения тарифов, но будет следить за изменением ситуации на рынке, сказал его представитель. «Билайн» на продолжительное время заморозил тарифы, отказавшись от повышения цен в любом формате, рассказывали «Известиям» в компании ранее. Также оператор выводил на рынок специальные промотарифы, говорил его представитель. Это привело к увеличению срока, который абоненты пользуются услугами компании: в сентябре 2019 года, по сравнению с сентябрем 2018-го, этот показатель вырос на 3,6 месяца. МТС и «Мегафон» на момент сдачи номера не ответили на запрос «Известий». Денис Кусков отмечает, что большая часть опрошенных абонентов, отмечая рост расходов, не собирается менять своих операторов. Борьба за лояльность пользователей сейчас связана не только со снижением тарифов –– в России они и так одни из самых низких в мире. Важны также качество связи и обслуживания, оперативное решение проблем конкретного пользователя, набор дополнительных услуг и многое другое, добавляет он. При этом, как показал опрос, многие абоненты считают заявления операторов о «самых низких тарифах» всего лишь маркетинговым ходом. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

