Экспорт приморских морепродуктов в Китай сократился практически до нуля

Экспорт приморских морепродуктов в Китай сократился практически до нуля

Сегодня, 15:19РынкиФото: Мария Пушкарева / ИК "Золотой Рог"Экспорт в Поднебесную в январе составил всего 4,2% от объемов января-2020
Рыбопродукцию из Приморья готовы принять в Японии и Южной Корее

В связи с закрытием портов Китая из-за пандемии COVID-19 приморские рыбаки ищут новые рынки сбыта продукции, о чем не раз сообщал «Золотой Рог».

Как сообщили в краевом агентстве по рыболовству, в январе приморские предприятия увеличили экспорт рыбы и морепродуктов в Японию и Республику Корея в три раза по сравнению с прошлым годом.

«Крупнейший экспортер рыбной продукции Китай ужесточил противоэпидемические меры и закрыл свои порты, поэтому рыбаки ищут другие каналы сбыта. Так, в январе в Южную Корею было экспортировано 27,9 тысячи тонн рыбы и морепродуктов, в Японию — 811 тонн», — подчеркнул руководитель агентства Валерий Корко.

В целом экспорт рыбы и морепродуктов в январе сократился почти на 40% к уровню прошлого года и составил 37,2 тысячи тонн. Экспорт в Китай составил всего 4,2% от объемов января 2020 года.

Напомним, Правительство России разрабатывает комплекс мер поддержки, который позволит создать в ближайшие 1,5-2 года достаточные мощности рыбопереработки на Дальнем Востоке, чтобы снять зависимость от Китая. Так, в Приморском крае строятся береговые рыбоперерабатывающие заводы по инвестиционным квотам, увеличиваются холодильные мощности.

Сюжеты:
Приморье
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