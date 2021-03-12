Команда из Владивостока взялась за продвижение российского Знака качества

11 марта на специальной цифровой платформе стартовал «Хакатон Роскачества». 25 команд крупнейших розничных сетей, производителей и маркетинговых агентств, а также, в отдельном зачете, студенческие команды ведущих вузов России разрабатывают решения для продвижения российского Знака качества.

Конкурс проходит при поддержке Фонда Росконгресс. «Наша с вами конечная цель — совершить прорыв в популяризации российского Знака качества! Мы должны помочь российским покупателям сделать свой выбор в пользу проверенных и лучших в своем классе товаров — обладателей российского Знака качества. Таким образом вместе мы окажем поддержку Российской системе качества и поработаем на укрепление позиций лучших российских производителей. Хакатон Роскачества объединяет в решении этой задачи студентов ведущих вузов России и сильнейшие профессиональные команды. При подготовке проектов прошу учитывать важный тренд — осознанное и патриотичное потребление. Покупать российское становится модным. И Знак качества — это ещё и символ конкурентного преимущества наших отечественных товаров. При этом мы не просим покупателей действовать „вслепую“. Вся система качества нацелена на детальное информирование покупателей о составе, свойствах и характеристиках товаров. Мы стремимся максимально объективно и компетентно раскрывать всю информацию, помогаем людям делать свой выбор осознанно», — отметил Статс-секретарь- заместитель Министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. Новый формат создания инновационных проектов в розничном маркетинге собрал на одной платформе более 70 участников из Москвы, Новосибирска, Владивостока, Симферополя, Архангельска, Томска, Санкт-Петербурга, Оренбурга. Ведущие вузы страны и профессиональные команды, возглавляющие Хакатон продлится до 18 марта. Лучшие проекты разделят общий призовой фонд в размере 1 млн рублей. Справка «Золотого Рога» Хакатон — форум разработчиков, во время которого специалисты из разных областей разработки программного обеспечения (программисты, дизайнеры, менеджеры) сообща работают над решением какой-либо проблемы.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter