Рынок подержанных авто демонстрирует увеличение активности

Как сообщается, лучшей среди иномарок по-прежнему остается японская Toyota, чей результат в марте оказался равен 53,8 тыс. подержанных экземпляров (+7,8%). В тройку лидеров вошел и другой бренд из Японии — Nissan, перепродажи которого тоже выросли (+6,6% до 26,9 тыс. шт.). Замыкают ТОП-5 корейские марки Hyundai (26,6 тыс. шт.) и KIA (25,9 тыс. шт.), показывающие рост на 13,5% и 12,9% соответственно.