Рынок подержанных авто демонстрирует увеличение активности

Рынок подержанных авто демонстрирует увеличение активности
Сегодня, 11:16РынкиФото: FavCars.ruРынок автомобилей с пробегом в марте вырос на 10,4%
В марте 2021 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 476,1 тыс. единиц.

Об этом сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ». Это на 10,4% больше, чем в марте прошлого года. Тогда было зафиксировано 431,4 тыс. шт. авто.

Лидерство на вторичном рынке страны сохраняет отечественная марка LADA, на долю которой в прошлом месяце пришлось более 23% от общего объема. В количественном выражении это составило 111,5 тыс. штук, что на 9,8% больше показателя годичной давности.

Как сообщается, лучшей среди иномарок по-прежнему остается японская Toyota, чей результат в марте оказался равен 53,8 тыс. подержанных экземпляров (+7,8%). В тройку лидеров вошел и другой бренд из Японии — Nissan, перепродажи которого тоже выросли (+6,6% до 26,9 тыс. шт.). Замыкают ТОП-5 корейские марки Hyundai (26,6 тыс. шт.) и KIA (25,9 тыс. шт.), показывающие рост на 13,5% и 12,9% соответственно.

Самой популярной моделью из ряда Toyota стала Corolla. В марте ее продажи составили 9055 шт. против 8298 шт. за аналогичный период прошлого года. Изменение составило 9,1%.Всего же за I квартал текущего года было продано 23387 авто, годом ранее — 22961.

Сюжеты:
Приморье
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