В Приморском крае дорожает мясо птицы, несмотря на рост производства

В Приморском крае дорожает мясо птицы, несмотря на рост производства
Сегодня, 12:48РынкиФото: Медиахолдинг1MiМясо птицы подорожало почти на 6%, яйца - на 3%
Производителям не помогают даже субсидии из регионального бюджета

За два месяца в Приморском крае произвели более 1,6 тысячи тонн мяса птицы. За реализованную продукцию сельхозпроизводителям предусмотрена субсидия из краевого бюджета. Она составляет 35 и 1 тысячу рублей за килограмм реализованной курицы и за тысячу яиц соответственно.

Как сообщили в министерстве сельского хозяйства Приморья, основной объем производства курицы в крае приходится на артемовскую «АгроПтицу» – 1,5 тысячи тонн.

«По состоянию на 1 марта в хозяйствах всех категорий произведено более 1,6 тысячи тонн мяса птицы. Рост к аналогичному уровню прошлого года составил 46,2%. Также приморские хозяйства выпустили 41,8 миллиона яиц, увеличив производство на 6,5%», – подчеркнули специалисты.

Отметим, однако, что мясо птицы в это же время подорожало почти на 6% - данные Приморскстата. Рост цен на яйца составил 3%. Российские производители объяснили это сокращением поголовья из-за птичьего гриппа, а также подорожанием кормов.

Сюжеты:
Приморье
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